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Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз
Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз
Шансы сборных Франции и Аргентины, которые в воскресенье вечером встретятся в финальной игре Чемпионата мира по футболу-2022, примерно равны. И хотя средняя... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T16:40
2022-12-18T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы сборных Франции и Аргентины, которые в воскресенье вечером встретятся в финальной игре Чемпионата мира по футболу-2022, примерно равны. И хотя средняя подготовка французских футболистов выше, у аргентинцев есть их "главный козырь"- капитан сборной Лионель Мессии, который способен решить исход матча. Такое мнение РИА Новости Крым выразили футбольные эксперты.Итоговый матч мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени На 80-тычном стадионе "Лусаил Айконик" в Катаре встретятся Аргентина и Франция. Равные шансы"У Франции больше командных игроков, которые превосходят аргентинских футболистов. Так получается, что у Аргентины есть "подносчики снарядов" и есть один "стрелок" по фамилии Мессии. В этой связи шансы 50 на 50. Но нужно еще не забывать, что финал - это психология. Тут уже нельзя говорить о физической подготовке. Это, в первую очередь, моральный дух, а финальная игра - это все-таки уже седьмая игра для команд", - говорит генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.Его коллега, советский и российский тренер Валерий Непомнящий придерживается похожей точки зрения: "По моим ощущениям, французы лучше готовы, но мне бы хотелось, чтобы выиграли аргентинцы, чтобы Мессии завоевал титул. Вообще в данном случае фаворита нет, в данном случае очень сложно прогнозировать. Шансы примерно равны", - считает он.В ожидании красивой игрыПо мнению Гайдаша, в рамках текущего Чемпионата мира, все команды демонстрируют похожий стиль игры, придерживаясь "оборонительной" позиции. Шансы увидеть в финале захватывающее противостояние или хотя бы острые моменты есть, но только в одном случае:Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу FIFA проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча
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чемпионат мира по футболу-2022, спорт, мнения, в мире
Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз

Эксперты сделали прогноз на финальный матч Чемпионата мира по футболу в Катаре

16:40 18.12.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭксперты дали прогноз на финал Чемпионата мира по футболу
Эксперты дали прогноз на финал Чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы сборных Франции и Аргентины, которые в воскресенье вечером встретятся в финальной игре Чемпионата мира по футболу-2022, примерно равны. И хотя средняя подготовка французских футболистов выше, у аргентинцев есть их "главный козырь"- капитан сборной Лионель Мессии, который способен решить исход матча. Такое мнение РИА Новости Крым выразили футбольные эксперты.
Итоговый матч мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени На 80-тычном стадионе "Лусаил Айконик" в Катаре встретятся Аргентина и Франция.

Равные шансы

"У Франции больше командных игроков, которые превосходят аргентинских футболистов. Так получается, что у Аргентины есть "подносчики снарядов" и есть один "стрелок" по фамилии Мессии. В этой связи шансы 50 на 50. Но нужно еще не забывать, что финал - это психология. Тут уже нельзя говорить о физической подготовке. Это, в первую очередь, моральный дух, а финальная игра - это все-таки уже седьмая игра для команд", - говорит генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.
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Его коллега, советский и российский тренер Валерий Непомнящий придерживается похожей точки зрения: "По моим ощущениям, французы лучше готовы, но мне бы хотелось, чтобы выиграли аргентинцы, чтобы Мессии завоевал титул. Вообще в данном случае фаворита нет, в данном случае очень сложно прогнозировать. Шансы примерно равны", - считает он.

В ожидании красивой игры

По мнению Гайдаша, в рамках текущего Чемпионата мира, все команды демонстрируют похожий стиль игры, придерживаясь "оборонительной" позиции. Шансы увидеть в финале захватывающее противостояние или хотя бы острые моменты есть, но только в одном случае:
"Чтобы на поле развернулась красивая игра - надо увидеть ранний гол. Если его не будет, тогда любая из команд будет в первую очередь думать о том, как не пропустить, как уходить от опасности. А вот если счет откроется рано, чтобы его сравнять игру придется развернуть, осторожность может потеряться. Часто говорят, что финалы зрелищными не бывают, но я все же в ожидании быстрого гола, чтобы посмотреть интересную игру", - надеется эксперт.
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Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу FIFA проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.
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