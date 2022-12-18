https://crimea.ria.ru/20221218/final-chempionata-mira-po-futbolu-eksperty-dali-prognoz-1125970783.html

Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз

Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз

Шансы сборных Франции и Аргентины, которые в воскресенье вечером встретятся в финальной игре Чемпионата мира по футболу-2022, примерно равны. И хотя средняя... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T16:40

2022-12-18T16:40

2022-12-18T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы сборных Франции и Аргентины, которые в воскресенье вечером встретятся в финальной игре Чемпионата мира по футболу-2022, примерно равны. И хотя средняя подготовка французских футболистов выше, у аргентинцев есть их "главный козырь"- капитан сборной Лионель Мессии, который способен решить исход матча. Такое мнение РИА Новости Крым выразили футбольные эксперты.Итоговый матч мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени На 80-тычном стадионе "Лусаил Айконик" в Катаре встретятся Аргентина и Франция. Равные шансы"У Франции больше командных игроков, которые превосходят аргентинских футболистов. Так получается, что у Аргентины есть "подносчики снарядов" и есть один "стрелок" по фамилии Мессии. В этой связи шансы 50 на 50. Но нужно еще не забывать, что финал - это психология. Тут уже нельзя говорить о физической подготовке. Это, в первую очередь, моральный дух, а финальная игра - это все-таки уже седьмая игра для команд", - говорит генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.Его коллега, советский и российский тренер Валерий Непомнящий придерживается похожей точки зрения: "По моим ощущениям, французы лучше готовы, но мне бы хотелось, чтобы выиграли аргентинцы, чтобы Мессии завоевал титул. Вообще в данном случае фаворита нет, в данном случае очень сложно прогнозировать. Шансы примерно равны", - считает он.В ожидании красивой игрыПо мнению Гайдаша, в рамках текущего Чемпионата мира, все команды демонстрируют похожий стиль игры, придерживаясь "оборонительной" позиции. Шансы увидеть в финале захватывающее противостояние или хотя бы острые моменты есть, но только в одном случае:Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу FIFA проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

чемпионат мира по футболу-2022, спорт, мнения, в мире