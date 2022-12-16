https://crimea.ria.ru/20221216/pogoda-v-krymu-chego-zhdat-v-pyatnitsu-1125913408.html
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T00:01
2022-12-16T00:01
2022-12-16T00:01
крымская погода
крым
общество
новости
новости крыма
симферополь
севастополь
керчь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421760_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e89f6ba202c525619a590804f2a92c08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...+2.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +10…12 градусов.В Алуште, Ялте ночью дожди, +7…9, днем без осадков до +13.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных дождей с ветром.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейВ Крыму на Ангарском перевале выпал снегЛивни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделю
крым
симферополь
севастополь
керчь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421760_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_05d1e81582c550e83c96704b22eb3ac1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, крым, общество, новости, новости крыма, симферополь, севастополь, керчь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 15 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +8…13", — уточняют синоптики.
Прогноз по городам
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...+2.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +10…12 градусов.
В Алуште, Ялте ночью дожди, +7…9, днем без осадков до +13.
В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря
из-за сильных дождей с ветром.
Читайте также на РИА Новости Крым: