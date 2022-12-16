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Погода в Крыму: чего ждать в пятницу

Погода в Крыму: чего ждать в пятницу - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Погода в Крыму: чего ждать в пятницу

В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T00:01

2022-12-16T00:01

2022-12-16T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...+2.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +10…12 градусов.В Алуште, Ялте ночью дожди, +7…9, днем без осадков до +13.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных дождей с ветром.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейВ Крыму на Ангарском перевале выпал снегЛивни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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