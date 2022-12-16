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Погода в Крыму: чего ждать в пятницу - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...+2.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +10…12 градусов.В Алуште, Ялте ночью дожди, +7…9, днем без осадков до +13.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных дождей с ветром.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейВ Крыму на Ангарском перевале выпал снегЛивни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, крым, общество, новости, новости крыма, симферополь, севастополь, керчь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму: чего ждать в пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 15 декабря

00:01 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. В пятницу над Крымом пройдут ночные дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, днем без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +8…13", — уточняют синоптики.

Прогноз по городам

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...+2.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +10…12 градусов.
В Алуште, Ялте ночью дожди, +7…9, днем без осадков до +13.
В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +5…7 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Ранее на всей территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 декабря из-за сильных дождей с ветром.
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Крымская погодаКрымОбществоНовостиНовости КрымаСимферопольСевастопольКерчьЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму: чего ждать в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
22:09Главные события и заявления дня: 15 декабря
21:59Главные новости Крыма: 15 декабря
21:41Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог
21:22Подорожание проезда в Крыму: за и против
21:09В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
20:41Когда в села Севастополя придет газ
20:03Почему люди умирают от гриппа
19:44Перевозчик не должен лезть в карман пассажиру – Антонов
19:20Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
19:09ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
18:42Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда 2:51
18:34Приграничные области России попали под обстрел ВСУ
18:19QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта
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16:52Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов
16:42Удар ножом в шею: ссора в севастопольском баре закончилась убийством
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