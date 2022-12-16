https://crimea.ria.ru/20221216/krymskiy-most-19-dekabrya-zakroyut-dlya-avtomobiley-1125928965.html

Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей

Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей

Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T10:43

2022-12-16T10:43

2022-12-16T10:54

крым

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

керченский пролив

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf13eb83735b51ada2210ad84fb0c113.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.В Минтрансе призвали водителей заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуТрассу М-4 Дон продлят до КерчиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз

https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html

крым

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керченский пролив, минтранс россии