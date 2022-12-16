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Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей
Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей
Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T10:43
2022-12-16T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.В Минтрансе призвали водителей заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуТрассу М-4 Дон продлят до КерчиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html
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крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керченский пролив, минтранс россии
Крымский мост 19 декабря закроют для автомобилей

Минтранс России: Крымский мост закроют для движения автомобилей 19 декабря

10:43 16.12.2022 (обновлено: 10:54 16.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено", - проинформировали в ведомстве.
В Минтрансе призвали водителей заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.
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Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.
Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.
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