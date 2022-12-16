Главные события и заявления дня: 16 декабря
Главные события и заявления пятницы, 16 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял девятый пакет санкций против России. В Запорожской области улицам вернут исторические названия.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
"Похоже, это блэкаут"
Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.
Ситуация чрезвычайная
Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки.
"16 декабря в следствие массовых ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы, что в соответствии с Кодеком системы передачи означает наступление режима системной аварии", — сказано в заявлении.
Ограничения и послабления
Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях. Новые санкции коснулись и банковского сектора РФ.
В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. Решено разморозить активы российских физлиц, которые "до санкций играли важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами".
Новые старые названия
В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, на карты городов области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны.