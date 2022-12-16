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Главные события и заявления дня: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Главные события и заявления дня: 16 декабря
Главные события и заявления дня: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Главные события и заявления дня: 16 декабря
Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
главное за день
сво
в мире
украина
запорожская область
энергетика украины
укрэнерго
европейский союз
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял девятый пакет санкций против России. В Запорожской области улицам вернут исторические названия.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Похоже, это блэкаут"Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.Ситуация чрезвычайнаяПредприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки.Ограничения и послабленияСовет Европейского Союза в пятницу принял девятый пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях. Новые санкции коснулись и банковского сектора РФ.В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. Решено разморозить активы российских физлиц, которые "до санкций играли важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами".Новые старые названияВ Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, на карты городов области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны.
https://crimea.ria.ru/20221216/unichtozhennye-diversanty-i-otrazhennye-kontrataki--svodka-svo-za-sutki-1125943290.html
https://crimea.ria.ru/20221216/zaklinaniya-zaluzhnogo-mogut-li-vsu-doyti-do-melitopolya-i-bit-po-krymu-1125942580.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, сво, в мире, украина, запорожская область, энергетика украины, укрэнерго, европейский союз, санкции против россии
Главные события и заявления дня: 16 декабря

Главные события и заявления пятницы, 16 декабря

22:03 16.12.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСтаробешевская теплоэлектростанция
Старобешевская теплоэлектростанция - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял девятый пакет санкций против России. В Запорожской области улицам вернут исторические названия.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Похоже, это блэкаут"

Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Ситуация чрезвычайная

Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки.
"16 декабря в следствие массовых ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы, что в соответствии с Кодеком системы передачи означает наступление режима системной аварии", — сказано в заявлении.
Украинский военный. Фото AFP
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Ограничения и послабления

Совет Европейского Союза в пятницу принял девятый пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях. Новые санкции коснулись и банковского сектора РФ.
В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. Решено разморозить активы российских физлиц, которые "до санкций играли важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами".

Новые старые названия

В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, на карты городов области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
17:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Главное за деньСВОВ миреУкраинаЗапорожская областьЭнергетика УкраиныУкрэнергоЕвропейский СоюзСанкции против России
 
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