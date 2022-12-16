https://crimea.ria.ru/20221216/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-dekabrya-1125950572.html

Главные события и заявления дня: 16 декабря

Главные события и заявления дня: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Главные события и заявления дня: 16 декабря

Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T22:03

2022-12-16T22:03

2022-12-16T22:03

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европейский союз

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию. Украина использовала американские беспилотники для атак на Крым. ЕC принял девятый пакет санкций против России. В Запорожской области улицам вернут исторические названия.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Похоже, это блэкаут"Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.Ситуация чрезвычайнаяПредприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки.Ограничения и послабленияСовет Европейского Союза в пятницу принял девятый пакет санкций против России. Ограничения затрагивают экспорт в РФ товаров и технологий для авиакосмической отрасли, а также запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях. Новые санкции коснулись и банковского сектора РФ.В то же время Совет ЕС утвердил некоторые послабления. Решено разморозить активы российских физлиц, которые "до санкций играли важную роль в международной торговле продовольствием и сельскохозяйственными товарами".Новые старые названияВ Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, на карты городов области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны.

https://crimea.ria.ru/20221216/unichtozhennye-diversanty-i-otrazhennye-kontrataki--svodka-svo-za-sutki-1125943290.html

https://crimea.ria.ru/20221216/zaklinaniya-zaluzhnogo-mogut-li-vsu-doyti-do-melitopolya-i-bit-po-krymu-1125942580.html

https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сво, в мире, украина, запорожская область, энергетика украины, укрэнерго, европейский союз, санкции против россии