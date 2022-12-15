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Главные новости Крыма: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Главные новости Крыма: 15 декабря
Главные новости Крыма: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Главные новости Крыма: 15 декабря
Когда грузовики смогут проехать по Крымскому мосту. Итоги туристического сезона-2022. Непогода может привести к разливу рек. Перевернутый катер в Балаклаве... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T21:59
2022-12-15T21:59
крым
севастополь
новости крыма
сергей аксенов
михаил развожаев
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
погода в крыму
соцзащита
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Когда грузовики смогут проехать по Крымскому мосту. Итоги туристического сезона-2022. Непогода может привести к разливу рек. Перевернутый катер в Балаклаве. Земли участникам СВО. Главные угрозы для Крыма.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда грузовики поедут по Крымскому мостуГрузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пока речь идет только о пустых большегрузах. Для фур действует альтернативный сухопутный маршрут, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 тягачей.Итоги туристического сезона-2022В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. По его мнению, основной проблемой остается логистика, многие проблемы решаются, но в следующем году нужно будет большее внимание уделять железнодорожному сообщению и более простому прохождению транспортного перехода.Ливни и рекиВ Крыму из-за ливней, которые обрушились на полуостров, существует риск поднятия уровня воды в реках. Об этом предупреждают в республиканском главке МЧС России. Из-за непогоды на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до 05-1,5 метра без достижения опасных отметок.В Балаклавской бухте перевернулся катерВ бухте Балаклавы перевернулся прогулочный катер с пассажирами. Люди спасены. Причиной стал сильный ветер и шторм."Критически пострадавших в происшествии в Балаклавской бухте нет, медицинская помощь людям не понадобилась. Спасатели помогли им быстро выбраться на берег и отбуксировали катер к причалу. Сейчас судно пытаются перевернуть", – сообщили в правительстве Севастополя.Земля участникам СВОГубернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. По его словам, для этого нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично.Главная угроза для КрымаАтаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, однако силовики предпринимают все необходимое для ее нейтрализации, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, "с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от дронов".
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, сергей аксенов, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, погода в крыму, соцзащита, туризм в крыму
Главные новости Крыма: 15 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 15 декабря

21:59 15.12.2022
 
© Департамент общественной безопасности правительства СевастополяУ причала в Балаклаве перевернулся прогулочный катер с тремя пассажирами на борту
У причала в Балаклаве перевернулся прогулочный катер с тремя пассажирами на борту
© Департамент общественной безопасности правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Когда грузовики смогут проехать по Крымскому мосту. Итоги туристического сезона-2022. Непогода может привести к разливу рек. Перевернутый катер в Балаклаве. Земли участникам СВО. Главные угрозы для Крыма.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Когда грузовики поедут по Крымскому мосту
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пока речь идет только о пустых большегрузах.
Для фур действует альтернативный сухопутный маршрут, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 тягачей.
Итоги туристического сезона-2022
В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. По его мнению, основной проблемой остается логистика, многие проблемы решаются, но в следующем году нужно будет большее внимание уделять железнодорожному сообщению и более простому прохождению транспортного перехода.
Ливни и реки
В Крыму из-за ливней, которые обрушились на полуостров, существует риск поднятия уровня воды в реках. Об этом предупреждают в республиканском главке МЧС России.
Из-за непогоды на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до 05-1,5 метра без достижения опасных отметок.
В Балаклавской бухте перевернулся катер
В бухте Балаклавы перевернулся прогулочный катер с пассажирами. Люди спасены. Причиной стал сильный ветер и шторм.
"Критически пострадавших в происшествии в Балаклавской бухте нет, медицинская помощь людям не понадобилась. Спасатели помогли им быстро выбраться на берег и отбуксировали катер к причалу. Сейчас судно пытаются перевернуть", – сообщили в правительстве Севастополя.
Земля участникам СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил порядок постановки на очередь и выделения земель участникам спецоперации. По его словам, для этого нужно иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С ними необходимо обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города лично.
Главная угроза для Крыма
Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, однако силовики предпринимают все необходимое для ее нейтрализации, заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, "с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от дронов".
 
КрымСевастопольНовости КрымаСергей АксеновМихаил РазвожаевПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяПогода в КрымуСоцзащитаТуризм в Крыму
 
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