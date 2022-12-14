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Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе
Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе
Российские войска нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группировки ВСУ "Лиман" в районе Краматорска, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T15:24
2022-12-14T15:24
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группировки ВСУ "Лиман" в районе Краматорска, сообщили в среду в Минобороны РФ.Удары по складам"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман", - говорится в сообщении.Кроме того, в Краматорске уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.Также в районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Уничтоженная американская техникаПо данным ведомства, российские войска уничтожили также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина ДНР.Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях.Также в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОСбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе

МО: военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ "Лиман" под Краматорском

15:24 14.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группировки ВСУ "Лиман" в районе Краматорска, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Удары по складам

"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Краматорске уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.
Также в районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Уничтоженная американская техника

По данным ведомства, российские войска уничтожили также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина ДНР.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях.
Также в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
03:48Радио "Спутник в Крыму"
Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.
С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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