https://crimea.ria.ru/20221214/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-dekabrya-1125892162.html
Главные события и заявления дня: 14 декабря
Главные события и заявления дня: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Главные события и заявления дня: 14 декабря
Донбасс оценил в рублях претензии к Украине. Ситуация на линии соприкосновения. В России активизировались COVID и грипп. Мир ждет второго полуфинала ЧМ по... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T22:17
2022-12-14T22:17
2022-12-14T20:34
главное за день
в мире
чемпионат мира по футболу-2022
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
грипп
свиной грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Донбасс оценил в рублях претензии к Украине. Ситуация на линии соприкосновения. В России активизировались COVID и грипп. Мир ждет второго полуфинала ЧМ по футболу.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Донбасс оценил ущерб от УкраиныУкраина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры", - сказал он в интервью РИА Новости.Войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в ДонбассРоссийские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп в ЛНР.COVID и грипп атакуют россиянВ России напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа".Больше чем игра – крымский эксперт оценил полуфинал ЧМИсход матча между сборными Аргентины и Хорватии, сыгранный накануне в рамках Чемпионата мира по футболу и завершившийся разгромом хорватов, во многом определили точечные моменты, а также вдохновенная игра Лионеля Месси. Дальнейшие позиции Аргентины будут зависеть от ряда факторов, в первую очередь — от исхода игры между Францией и Марокко. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.Накануне аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0 и стали первыми финалистами чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. До этого сборная Хорватии сыграла два матча по 120 минут и серией послематчевых пенальти с Японией и Бразилией.
https://crimea.ria.ru/20221214/vzryvy-v-kieve-mer-zayavil-ob-atake-dronov-shakhidov-1125868844.html
https://crimea.ria.ru/20221213/svinoy-gripp-vyyavili-uzhe-v-82-regionakh-rossii--rospotrebnadzor-1125846669.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, в мире, чемпионат мира по футболу-2022, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, грипп, свиной грипп
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Донбасс оценил в рублях претензии к Украине. Ситуация на линии соприкосновения. В России активизировались COVID и грипп. Мир ждет второго полуфинала ЧМ по футболу.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Донбасс оценил ущерб от Украины
Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб
на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры", - сказал он в интервью РИА Новости.
Войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили
в среду в Минобороны РФ.
Также российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп в ЛНР.
COVID и грипп атакуют россиян
В России напряженная эпидемиологическая ситуация
в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).
При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа".
Больше чем игра – крымский эксперт оценил полуфинал ЧМ
Исход матча между сборными Аргентины и Хорватии, сыгранный накануне в рамках Чемпионата мира по футболу и завершившийся разгромом хорватов, во многом определили точечные моменты, а также вдохновенная игра Лионеля Месси. Дальнейшие позиции Аргентины будут зависеть от ряда факторов, в первую очередь — от исхода игры между Францией и Марокко. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.
Накануне аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0 и стали первыми финалистами чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. До этого сборная Хорватии сыграла два матча по 120 минут и серией послематчевых пенальти с Японией и Бразилией.