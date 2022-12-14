https://crimea.ria.ru/20221214/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-dekabrya-1125892162.html

Главные события и заявления дня: 14 декабря

Главные события и заявления дня: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Главные события и заявления дня: 14 декабря

Донбасс оценил в рублях претензии к Украине. Ситуация на линии соприкосновения. В России активизировались COVID и грипп. Мир ждет второго полуфинала ЧМ по... РИА Новости Крым, 14.12.2022

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роспотребнадзор

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свиной грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Донбасс оценил в рублях претензии к Украине. Ситуация на линии соприкосновения. В России активизировались COVID и грипп. Мир ждет второго полуфинала ЧМ по футболу.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Донбасс оценил ущерб от УкраиныУкраина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры", - сказал он в интервью РИА Новости.Войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в ДонбассРоссийские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп в ЛНР.COVID и грипп атакуют россиянВ России напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа".Больше чем игра – крымский эксперт оценил полуфинал ЧМИсход матча между сборными Аргентины и Хорватии, сыгранный накануне в рамках Чемпионата мира по футболу и завершившийся разгромом хорватов, во многом определили точечные моменты, а также вдохновенная игра Лионеля Месси. Дальнейшие позиции Аргентины будут зависеть от ряда факторов, в первую очередь — от исхода игры между Францией и Марокко. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.Накануне аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0 и стали первыми финалистами чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. До этого сборная Хорватии сыграла два матча по 120 минут и серией послематчевых пенальти с Японией и Бразилией.

https://crimea.ria.ru/20221214/vzryvy-v-kieve-mer-zayavil-ob-atake-dronov-shakhidov-1125868844.html

https://crimea.ria.ru/20221213/svinoy-gripp-vyyavili-uzhe-v-82-regionakh-rossii--rospotrebnadzor-1125846669.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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