https://crimea.ria.ru/20221214/dozhd-so-snegom-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1125859770.html

Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду

Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду

В среду на погоду Крыма продолжит оказывать влияние зона холодного фронта. Местами ожидается небольшой мокрый снег, снег. Днем без осадков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T00:01

2022-12-14T00:01

2022-12-14T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма продолжит оказывать влияние зона холодного фронта. Местами ожидается небольшой мокрый снег, снег. Днем без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +5…+7.В Алуште, Ялте ночью дождь со снегом, +1…3. Днем без осадков +3…5В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью около ноля, днем до +5 градусов.Накануне непогода, которая обрушилась на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер обесточил центр городаКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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