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Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду
Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду
В среду на погоду Крыма продолжит оказывать влияние зона холодного фронта. Местами ожидается небольшой мокрый снег, снег. Днем без осадков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T00:01
2022-12-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма продолжит оказывать влияние зона холодного фронта. Местами ожидается небольшой мокрый снег, снег. Днем без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +5…+7.В Алуште, Ялте ночью дождь со снегом, +1…3. Днем без осадков +3…5В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью около ноля, днем до +5 градусов.Накануне непогода, которая обрушилась на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер обесточил центр городаКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабре
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крымская погода, крым, новости, новости крыма, общество, симферополь, керчь, феодосия, евпатория, ялта, алушта
Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 14 декабря

00:01 14.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду
Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В среду на погоду Крыма продолжит оказывать влияние зона холодного фронта. Местами ожидается небольшой мокрый снег, снег. Днем без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, на ЮБК и в горах порывы 20-25 м/с, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на ЮБК до +3, днем 0…+5, в горах ночью и днем -1…-6 градусов", - говорится в сообщении.
Прогноз по городам
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +5…+7.
В Алуште, Ялте ночью дождь со снегом, +1…3. Днем без осадков +3…5
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи такая же картинга по осадкам. Температура воздуха ночью около ноля, днем до +5 градусов.
Накануне непогода, которая обрушилась на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья.
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Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
Ждать ли снега в Крыму в декабре
 
Крымская погодаКрымНовостиНовости КрымаОбществоСимферопольКерчьФеодосияЕвпаторияЯлтаАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь со снегом: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 декабря
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