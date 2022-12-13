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Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы

Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы

Непогода, которая обрушилась во вторник на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья. Об этом сообщил директор департамента городского... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T13:01

2022-12-13T13:01

2022-12-13T13:10

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Непогода, которая обрушилась во вторник на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства города Евгений Горлов.Обстановка сейчас"У нас упало два дерева: возле кинотеатра "Дружба" и на Новикова, 8 – многоквартирный жилой дом. На улице Коммунистической небольшое подтопление", – рассказала Горлов и добавил, что специалисты "Водоканала" мониторят ситуацию с ливневой канализацией в городе.По его словам, на данный момент последствия ливня в городе устраняют шесть бригад, используются два илососа.В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что "все коммунальные и транспортные службы работают в усиленном режиме чтобы защитить город от последствий непогоды".Чего ждать в ближайшие суткиВ Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили РИА Новости Крым, что район Севастополя и Крыма до конца дня будет находиться под влиянием холодного участка атмосферного фронта, в связи с чем следует ожидать не только сильный дождь и ветер, но и существенное похолодание.Она добавила, что 13 декабря осадков в регионе уже не ждут.Ранее в Севэнерго сообщили, что в центре города нет света: из-за ветра и ливня обесточено 11 трансформаторных подстанций. Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буряВ Севастополе ветер обесточил центр города

https://crimea.ria.ru/20221213/v-sevastopole-veter-obestochil-tsentr-goroda-1125834295.html

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