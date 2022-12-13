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Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы
Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы
Непогода, которая обрушилась во вторник на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья. Об этом сообщил директор департамента городского... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T13:01
2022-12-13T13:01
2022-12-13T13:10
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Непогода, которая обрушилась во вторник на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства города Евгений Горлов.Обстановка сейчас"У нас упало два дерева: возле кинотеатра "Дружба" и на Новикова, 8 – многоквартирный жилой дом. На улице Коммунистической небольшое подтопление", – рассказала Горлов и добавил, что специалисты "Водоканала" мониторят ситуацию с ливневой канализацией в городе.По его словам, на данный момент последствия ливня в городе устраняют шесть бригад, используются два илососа.В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что "все коммунальные и транспортные службы работают в усиленном режиме чтобы защитить город от последствий непогоды".Чего ждать в ближайшие суткиВ Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили РИА Новости Крым, что район Севастополя и Крыма до конца дня будет находиться под влиянием холодного участка атмосферного фронта, в связи с чем следует ожидать не только сильный дождь и ветер, но и существенное похолодание.Она добавила, что 13 декабря осадков в регионе уже не ждут.Ранее в Севэнерго сообщили, что в центре города нет света: из-за ветра и ливня обесточено 11 трансформаторных подстанций. Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе шторм: оперативно о работе паромов и погоде Мокрый снег и резкий "минус": на Крым надвигается буряВ Севастополе ветер обесточил центр города
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, погода в крыму, крымская погода, происшествия, новости крыма
Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы
В Севастополе сильный ливень снес деревья и затопил дороги
13:01 13.12.2022 (обновлено: 13:10 13.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Непогода, которая обрушилась во вторник на Севастополь, привела к подтоплениям, в городе повалило деревья. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства города Евгений Горлов.
Обстановка сейчас
"У нас упало два дерева: возле кинотеатра "Дружба" и на Новикова, 8 – многоквартирный жилой дом. На улице Коммунистической небольшое подтопление", – рассказала Горлов и добавил, что специалисты "Водоканала" мониторят ситуацию с ливневой канализацией в городе.
По его словам, на данный момент последствия ливня в городе устраняют шесть бригад, используются два илососа.
В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что "все коммунальные и транспортные службы работают в усиленном режиме чтобы защитить город от последствий непогоды".
Чего ждать в ближайшие сутки
В Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили РИА Новости Крым, что район Севастополя и Крыма до конца дня будет находиться под влиянием холодного участка атмосферного фронта, в связи с чем следует ожидать не только сильный дождь и ветер, но и существенное похолодание.
"Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, ночью он еще сохранится, а утром ожидается северо-восточный слабый. И ожидаем понижение температуры. По Севастополю в ночные часы 1 – 3 градуса тепла, а завтра днем 5 – 7 тепла. Сегодня до 10 градусов тепла", – рассказала дежурный синоптик Севастопольского ЦГМС Ирина Кахно.
Она добавила, что 13 декабря осадков в регионе уже не ждут.
Ранее в Севэнерго сообщили, что в центре города нет света
: из-за ветра и ливня обесточено 11 трансформаторных подстанций.
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