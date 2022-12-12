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Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения
Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения
Тринадцать садовых товариществ и десятки улиц крымской столицы остались без света из-за планового ремонта электрооборудования. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T09:14
2022-12-12T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Тринадцать садовых товариществ и десятки улиц крымской столицы остались без света из-за планового ремонта электрооборудования. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Отключения пройдут 12 и 13 декабря в период с 8:00 до 17:00.Какие улицы Симферополя обесточеныПодача электроснабжения ограничена по адресам: Курчатова (№ 1-19), Одесская (12, 13-17), Красная (1-38), Московская (14А, 16-18/5,17-39), Чонгарская (30-55), Ангарская (36-38А, 1А, 39/22-59), Генерала Захарова (1 22), Жидкова (74-76, 65/5), Коммунальная (6, 1А, 15), Полигонная (60-127), Артиллерийская (92-94А), Козлова (120-164, 71-99), Красноармейская (168), Черноморская (2-20, 1/77-27), Стрелковая (1-26), Куйбышева (10А, 62-96), Общественная (47-63), Шевцовой (1-23), Большевистская (26, 7-13), Кавказская (3, 5, 8), Кавказская/пер. Керченский, Октябрьская (22/3), Пролетарская (11-17), Ремесленная (2-8), Володарского (4), Таврическая (2/13, 1/11), Пролетарская/Курчатова, Грибоедова (66-124, 41-71/2), Партизанская (1-14), Рубцова (1-38), Смирнова (1-18), Буденного (1-15), Левкина (1-15), проспекте Победы (290, 312, 49-243), Кременчугская (24, 18/2), Полины Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Комсомольская (50-71).Также нет электричества на переулках Керченский (1-6), Бокуна (1-15), Черноморский (1-10), Огородный (1-15), Фельдшерский (1-12), Вольный (24).Какие садовые товарищества Симферополя без светаПо данным "Крымэнерго", без электроснабжения остались садовые товарищества микрорайона Каменка. Это - "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаСимферополь и Белогорский район на день останутся без света – адресаДва десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
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РИА Новости Крым
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крым, новости, новости крыма, энергосистема крыма, общество, городская среда, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Симферополя обесточена: причина и сроки подключения

В Симферополе более 40 улиц и 13 садовых товариществ остались без света

09:14 12.12.2022
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Тринадцать садовых товариществ и десятки улиц крымской столицы остались без света из-за планового ремонта электрооборудования. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
Отключения пройдут 12 и 13 декабря в период с 8:00 до 17:00.
Какие улицы Симферополя обесточены
Подача электроснабжения ограничена по адресам: Курчатова (№ 1-19), Одесская (12, 13-17), Красная (1-38), Московская (14А, 16-18/5,17-39), Чонгарская (30-55), Ангарская (36-38А, 1А, 39/22-59), Генерала Захарова (1 22), Жидкова (74-76, 65/5), Коммунальная (6, 1А, 15), Полигонная (60-127), Артиллерийская (92-94А), Козлова (120-164, 71-99), Красноармейская (168), Черноморская (2-20, 1/77-27), Стрелковая (1-26), Куйбышева (10А, 62-96), Общественная (47-63), Шевцовой (1-23), Большевистская (26, 7-13), Кавказская (3, 5, 8), Кавказская/пер. Керченский, Октябрьская (22/3), Пролетарская (11-17), Ремесленная (2-8), Володарского (4), Таврическая (2/13, 1/11), Пролетарская/Курчатова, Грибоедова (66-124, 41-71/2), Партизанская (1-14), Рубцова (1-38), Смирнова (1-18), Буденного (1-15), Левкина (1-15), проспекте Победы (290, 312, 49-243), Кременчугская (24, 18/2), Полины Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Комсомольская (50-71).
Также нет электричества на переулках Керченский (1-6), Бокуна (1-15), Черноморский (1-10), Огородный (1-15), Фельдшерский (1-12), Вольный (24).
Какие садовые товарищества Симферополя без света
По данным "Крымэнерго", без электроснабжения остались садовые товарищества микрорайона Каменка. Это - "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".
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