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Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
Жители десятков лиц в Симферополе и Белогорском районе в понедельник останутся без электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T10:14
2022-12-04T10:15
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жители десятков лиц в Симферополе и Белогорском районе в понедельник останутся без электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".По данным предприятия, в Симферополе из-за капитального ремонта линий электропередачи электричества не будет у жильцов 38 столичных улиц. Без света с 8:00 до 17:00 останутся абоненты по адресам: ул. 8 Марта, 1-22, 29-37 (нечет); пер. Делегатский, 2-8 (чет), 3-11 (нечет); спуск Лестничный, 2-10 (чет), 1, 3, 11; ул. Петровская Балка, 6/1-42 (чет), 3-27 (нечет); ул. Красноармейская, 2/8, 4, 12, 1, 3; ул. Студенческая, 4/1, 10-14 (чет); спуск Фабричный, 2-24 (чет), 3-9 (нечет); пер. Красноармейский, 1-9; пер. Обрывной, 2-16 (чет), 1-9 (нечет); ул. Курчатова, 1-19; ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет); пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет); пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет); ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет); ул. Гончарова, 6/6-10 (чет); ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет); пр-т Вернадского, 6-20 (чет); ул. Мира, 10-18 (чет); ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет); ул. Кавказская, 3, 5, 8; пер. Керченский, 1-6; ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1; ул. Октябрьская, 22/3; ул. Володарского, 4; ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет); ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет); ул. Таврическая, 2/13, 1/11; ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8; ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет); ул. Земляничная, 1-16; ул. Кирпичная, 1-10; ул. Посевная, 2-10 (чет); ул. Сосновая, 1-17; ул. Лунная, 1А, 9В, 11, 17, ГП-6; ул. Зеленая, 1-6; проезд Земляничный, 3; ул. Третья, 10; пос. Кирпичное: СОТ "Петровские скалы".В Белогорском районе отключения коснутся жителей поселка Зуя, сел Крымская Роза, Литвиненково, Головановка, Земляничное, Богатое, Дозорное, Петрово, Новожиловка, Владимировка, Ароматное, Цветочное, Лечебное, Опытное, Тополевка, Курское, Синекаменка, Еленовка, Родники, Мелехово, Русское, Мичуринское, Белая скала, Алексеевка, Балки, Вишневое. В самом Белогорске без света останутся жители улиц 18 мая, А.Абденнановой, Атчапар, Достлукъ, Карасубазарская, Сельби, Чадыркермет, Виноградная, Зеленогорская, М.Мамут, Новая, Пригородная, С.Эриджепова, Луговая, Нижнегорская, Луначарского, Шевченко, АметХан Султана, В.Ибраимова, Пригородная, Инкубаторная, Лавандовая, Западная, мрн. Западный, Гаховича, пер. Гаховича, Мира, Арзу, Къара-къыш, Абдураманова, Бирлик, Каракыш, Наврез, Эбосанова, Арзу, Б.Османова, Мартынова, Объездное шоссе, Нижнегорская, Луначарского.
https://crimea.ria.ru/20221130/v-krymu-podorozhaet-elektrichestvo--novye-tarify-1125603539.html
https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса

"Крымэнерго": Симферополь и 26 сел Белогорского района в понедельник останутся без света

10:14 04.12.2022 (обновлено: 10:15 04.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное освещение
Уличное освещение - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жители десятков лиц в Симферополе и Белогорском районе в понедельник останутся без электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
По данным предприятия, в Симферополе из-за капитального ремонта линий электропередачи электричества не будет у жильцов 38 столичных улиц.
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Без света с 8:00 до 17:00 останутся абоненты по адресам: ул. 8 Марта, 1-22, 29-37 (нечет); пер. Делегатский, 2-8 (чет), 3-11 (нечет); спуск Лестничный, 2-10 (чет), 1, 3, 11; ул. Петровская Балка, 6/1-42 (чет), 3-27 (нечет); ул. Красноармейская, 2/8, 4, 12, 1, 3; ул. Студенческая, 4/1, 10-14 (чет); спуск Фабричный, 2-24 (чет), 3-9 (нечет); пер. Красноармейский, 1-9; пер. Обрывной, 2-16 (чет), 1-9 (нечет); ул. Курчатова, 1-19; ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет); пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет); пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет); ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет); ул. Гончарова, 6/6-10 (чет); ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет); пр-т Вернадского, 6-20 (чет); ул. Мира, 10-18 (чет); ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет); ул. Кавказская, 3, 5, 8; пер. Керченский, 1-6; ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1; ул. Октябрьская, 22/3; ул. Володарского, 4; ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет); ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет); ул. Таврическая, 2/13, 1/11; ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8; ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет); ул. Земляничная, 1-16; ул. Кирпичная, 1-10; ул. Посевная, 2-10 (чет); ул. Сосновая, 1-17; ул. Лунная, 1А, 9В, 11, 17, ГП-6; ул. Зеленая, 1-6; проезд Земляничный, 3; ул. Третья, 10; пос. Кирпичное: СОТ "Петровские скалы".
В Белогорском районе отключения коснутся жителей поселка Зуя, сел Крымская Роза, Литвиненково, Головановка, Земляничное, Богатое, Дозорное, Петрово, Новожиловка, Владимировка, Ароматное, Цветочное, Лечебное, Опытное, Тополевка, Курское, Синекаменка, Еленовка, Родники, Мелехово, Русское, Мичуринское, Белая скала, Алексеевка, Балки, Вишневое.
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В самом Белогорске без света останутся жители улиц 18 мая, А.Абденнановой, Атчапар, Достлукъ, Карасубазарская, Сельби, Чадыркермет, Виноградная, Зеленогорская, М.Мамут, Новая, Пригородная, С.Эриджепова, Луговая, Нижнегорская, Луначарского, Шевченко, АметХан Султана, В.Ибраимова, Пригородная, Инкубаторная, Лавандовая, Западная, мрн. Западный, Гаховича, пер. Гаховича, Мира, Арзу, Къара-къыш, Абдураманова, Бирлик, Каракыш, Наврез, Эбосанова, Арзу, Б.Османова, Мартынова, Объездное шоссе, Нижнегорская, Луначарского.
 
КрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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