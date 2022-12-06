https://crimea.ria.ru/20221206/dva-desyatka-ulits-v-simferopole-na-etoy-nedele-ostanutsya-bez-vody-1125687021.html
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T07:27
2022-12-06T07:27
2022-12-06T07:27
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076721_0:98:1619:1008_1920x0_80_0_0_255afeb8d2f9e2d190e762d76d93af84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек- РИА Новости Крым. В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в 9.30 по улицам героев Сталинграда, М. Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, М.Василевского, Амурской, Валдайской, Ленской, а также в Байкальском и Сакском проездах. Также ожидаются перебои в водоснабжении по улицам Узловой, частично Базовой, в Ровном и Химическом переулках, и в селе Перово - в районе улиц Пригородной, Мира, Северной, Банной, Таврической и Школьной.Подачу водоснабжения обещают восстановить после 13 часов.
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076721_17:0:1457:1080_1920x0_80_0_0_8365a5dfb1f99cef74888a37e0a97e19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
В среду без воды останутся два десятка улиц крымской столицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек- РИА Новости Крым. В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воду отключат в 9.30 по улицам героев Сталинграда, М. Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, М.Василевского, Амурской, Валдайской, Ленской, а также в Байкальском и Сакском проездах.
Также ожидаются перебои в водоснабжении по улицам Узловой, частично Базовой, в Ровном и Химическом переулках, и в селе Перово - в районе улиц Пригородной, Мира, Северной, Банной, Таврической и Школьной.
Подачу водоснабжения обещают восстановить после 13 часов.