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Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды
В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T07:27
2022-12-06T07:27
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек- РИА Новости Крым. В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в 9.30 по улицам героев Сталинграда, М. Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, М.Василевского, Амурской, Валдайской, Ленской, а также в Байкальском и Сакском проездах. Также ожидаются перебои в водоснабжении по улицам Узловой, частично Базовой, в Ровном и Химическом переулках, и в селе Перово - в районе улиц Пригородной, Мира, Северной, Банной, Таврической и Школьной.Подачу водоснабжения обещают восстановить после 13 часов.
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды

В среду без воды останутся два десятка улиц крымской столицы

07:27 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЖенщина набирает воду в бутылки
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек- РИА Новости Крым. В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воду отключат в 9.30 по улицам героев Сталинграда, М. Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, М.Василевского, Амурской, Валдайской, Ленской, а также в Байкальском и Сакском проездах.
Также ожидаются перебои в водоснабжении по улицам Узловой, частично Базовой, в Ровном и Химическом переулках, и в селе Перово - в районе улиц Пригородной, Мира, Северной, Банной, Таврической и Школьной.
Подачу водоснабжения обещают восстановить после 13 часов.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 19:47Радио "Спутник в Крыму"
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяСимферополь
 
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