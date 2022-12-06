https://crimea.ria.ru/20221206/dva-desyatka-ulits-v-simferopole-na-etoy-nedele-ostanutsya-bez-vody-1125687021.html

Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды

Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Два десятка улиц в Симферополе на этой неделе останутся без воды

В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T07:27

2022-12-06T07:27

2022-12-06T07:27

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек- РИА Новости Крым. В среду, 7 декабря, из-за ремонтов на сетях будет ограничено водоснабжение двух десятков симферопольских улиц, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в 9.30 по улицам героев Сталинграда, М. Донского, Енисейской, Иртышской, Обской, М.Василевского, Амурской, Валдайской, Ленской, а также в Байкальском и Сакском проездах. Также ожидаются перебои в водоснабжении по улицам Узловой, частично Базовой, в Ровном и Химическом переулках, и в селе Перово - в районе улиц Пригородной, Мира, Северной, Банной, Таврической и Школьной.Подачу водоснабжения обещают восстановить после 13 часов.

https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html

симферополь

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь