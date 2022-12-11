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Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация
Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация
Нынешние взаимоотношения России и Запада характеризуются как конфронтация, в условиях которой придется жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T15:36
2022-12-11T15:36
политика
дмитрий песков
россия
сша
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Нынешние взаимоотношения России и Запада характеризуются как конфронтация, в условиях которой придется жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Нужно иметь запас прочностиОтвечая на вопрос о том, к какой точке движутся взаимоотношения РФ с Западом, Песков ответил:Представитель Кремля также отметил, что "коллективный Запад" "не любит о особо не собирается любить Россию", но ей "это и не нужно".Зависимость без взаимностиПесков также прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей и стремление Европы "перестать зависеть от российского газа".Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что в этой обстановке европейцы "каждый день теряют миллиарды евро", при этом в США "эти миллиарды долларов уже зарабатывают".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановить прежние отношения России с Западом не получится. Он отметил, что их возможно выстроить только на совершенно новых подходах. По словам Лаврова, когда и если Запад поймет, что лучше соседствовать с Россией на взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит".Читайте также на РИА Новости Крым:Без российского газа зима будет сложной – откровения ДжонсонаЗапад сознательно идет на умножение хаоса – ПутинПочему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты
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96
news.crimea@rian.ru
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политика, дмитрий песков, россия, сша, европейский союз
Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация

Песков об отношениях РФ и Запада: мы пришли к конфронтации и нам придется в ней жить

15:36 11.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Нынешние взаимоотношения России и Запада характеризуются как конфронтация, в условиях которой придется жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Нужно иметь запас прочности

Отвечая на вопрос о том, к какой точке движутся взаимоотношения РФ с Западом, Песков ответил:
"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации".
Представитель Кремля также отметил, что "коллективный Запад" "не любит о особо не собирается любить Россию", но ей "это и не нужно".

Зависимость без взаимности

Песков также прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей и стремление Европы "перестать зависеть от российского газа".
"Они (Европа – ред.) не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость, только там взаимности гораздо меньше", – отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что в этой обстановке европейцы "каждый день теряют миллиарды евро", при этом в США "эти миллиарды долларов уже зарабатывают".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановить прежние отношения России с Западом не получится. Он отметил, что их возможно выстроить только на совершенно новых подходах. По словам Лаврова, когда и если Запад поймет, что лучше соседствовать с Россией на взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит".
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