https://crimea.ria.ru/20221211/kreml-ob-otnosheniyakh-rf-i-zapada-eto-uzhe-konfrontatsiya-1125807695.html

Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация

Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация

Нынешние взаимоотношения России и Запада характеризуются как конфронтация, в условиях которой придется жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T15:36

2022-12-11T15:36

2022-12-11T15:36

политика

дмитрий песков

россия

сша

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Нынешние взаимоотношения России и Запада характеризуются как конфронтация, в условиях которой придется жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Нужно иметь запас прочностиОтвечая на вопрос о том, к какой точке движутся взаимоотношения РФ с Западом, Песков ответил:Представитель Кремля также отметил, что "коллективный Запад" "не любит о особо не собирается любить Россию", но ей "это и не нужно".Зависимость без взаимностиПесков также прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей и стремление Европы "перестать зависеть от российского газа".Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что в этой обстановке европейцы "каждый день теряют миллиарды евро", при этом в США "эти миллиарды долларов уже зарабатывают".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановить прежние отношения России с Западом не получится. Он отметил, что их возможно выстроить только на совершенно новых подходах. По словам Лаврова, когда и если Запад поймет, что лучше соседствовать с Россией на взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит".Читайте также на РИА Новости Крым:Без российского газа зима будет сложной – откровения ДжонсонаЗапад сознательно идет на умножение хаоса – ПутинПочему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты

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политика, дмитрий песков, россия, сша, европейский союз