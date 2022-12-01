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Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров
Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров
Восстановить прежние отношения России с Западом не получится, их возможно выстроить только на совершенно новых подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T11:59
2022-12-01T11:59
2022-12-01T12:00
сергей лавров
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Восстановить прежние отношения России с Западом не получится, их возможно выстроить только на совершенно новых подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, когда и если Запад поймет, что все-таки лучше соседствовать с Россией на основе каких-то взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит"."Ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия. Но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю. Решать Западу, который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то, что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации ОБСЕ", – отметил Лавров.
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сергей лавров, политика
Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров
Лавров: восстановления отношений РФ и Запада в прежнем формате не будет
11:59 01.12.2022 (обновлено: 12:00 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Восстановить прежние отношения России с Западом не получится, их возможно выстроить только на совершенно новых подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Восстановление означает вернуться к чему-то, что было раньше. Но бизнеса, как обычно, не будет ", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.
По его словам, когда и если Запад поймет, что все-таки лучше соседствовать с Россией на основе каких-то взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит".
"Ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия. Но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю. Решать Западу, который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то, что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации ОБСЕ", – отметил Лавров.