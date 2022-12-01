https://crimea.ria.ru/20221201/vosstanovit-prezhnie-otnosheniya-rossii-s-zapadom-nevozmozhno--lavrov-1125631418.html

Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров

Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Восстановить прежние отношения России с Западом невозможно – Лавров

Восстановить прежние отношения России с Западом не получится, их возможно выстроить только на совершенно новых подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T11:59

2022-12-01T11:59

2022-12-01T12:00

сергей лавров

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Восстановить прежние отношения России с Западом не получится, их возможно выстроить только на совершенно новых подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, когда и если Запад поймет, что все-таки лучше соседствовать с Россией на основе каких-то взаимосогласованных основах, то Москва "послушает, что Запад предложит"."Ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия. Но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю. Решать Западу, который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то, что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации ОБСЕ", – отметил Лавров.

https://crimea.ria.ru/20221126/neonatsistskoy-vlasti-na-ukraine-ne-budet--lavrov-1125556088.html

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2022

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сергей лавров, политика