https://crimea.ria.ru/20221210/kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-1125798343.html

Кто получил Нобелевскую премию мира

Кто получил Нобелевскую премию мира - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Кто получил Нобелевскую премию мира

В Осло и Стокгольме состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год, которые ежегодно проходят в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля – 10... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T19:24

2022-12-10T19:24

2022-12-10T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Осло и Стокгольме состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год, которые ежегодно проходят в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля – 10 декабря.Как пишет РИА Новости, в Осло Нобелевскую премию мира вручили председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому, российской организации "Мемориал"* и украинскому "Центру гражданских свобод".Вручение наград в Стокгольме началось в 16:00 (18:00 мск). Свои награды получат лауреаты премии в области экономики, по литературе, физике и медицине.Премия в области экономики досталась бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу. Этой награды они удостоились за "исследование банков и финансовых кризисов".Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно.Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики.Лауреатом Нобелевской премии по медицине за изучение генетических основ эволюции человека стал шведский ученый Сванте Паабо.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Нобелевка и КрымВ феврале текущего года сейм Польши выдвинул на соискание Нобелевской премии мира бывшего лидера запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"*, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, которого заочно судят в Крыму по обвинению в совершении ряда преступлений.В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали журналистка из Филиппин, Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.* Организация, признанная иноагентом в России* экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:После Сахарова и Горбачева: Муратов получил Нобелевскую премию мираЭкс-лидера "меджлиса"* Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию мираВ РФ предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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