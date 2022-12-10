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Главные события и заявления дня: 10 декабря

Главные события и заявления дня: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Главные события и заявления дня: 10 декабря

В НАТО оценили вероятность прямого конфликта с Россией, Вооруженные силы заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении и отбили... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T20:07

2022-12-10T20:07

2022-12-10T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В НАТО оценили вероятность прямого конфликта с Россией, Вооруженные силы заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении и отбили контратаки украинских военных, Крымский мост закроют для движения автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, а в Севастополе начнут работать елочные базары. Эти и другие события и заявления дня читайте в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в зоне СВОВооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников контратаковать населенные пункты в Луганской Народной Республике. Украинские боевики попытались пробиться к населенным пунктам Червонопоповка и Червоная Диброва, но безуспешно.На Донецком направлении ликвидировано более 50 украинских боевиков и техника. А на Южно-Донецком – сорваны атаки ВСУ на позиции наших войск, противник отброшен назад.НАТО о конфликте на УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасение, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля. При этом в альянсе все же надеются, что прямого конфликта с Россией удастся избежать."Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", - отметил Столтенберг.Ограничения на Крымском мостуАвтомобили грузоподъемностью более полутора тонн с 11 декабря не будут допускаться на Крымский мост. Это касается, в том числе "Газелей", причем, как с грузом, так и без него. Такому транспорту рекомендуют выбирать для проезда альтернативный наземный маршрут или пользоваться паромной переправой.Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, добавили в Минтрансе.Елочные базары в СевастополеВ Севастополе с 15 декабря начинает работать новогодняя ярмарка, где можно будет купить живые ели и сосны. Елочные базары будут работать ежедневно с 08:00 до 21:00 в разных районах города.Кроме того, с 15 декабря по 8 января в Севастополе откроется еще одна ярмарка, организованная департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка. Она развернется на площади Нахимова и на одноименном проспекте. Здесь можно будет найти самые разные новогодние атрибуты и товары.Крым будет штормитьЗатяжное штормовое предупреждение объявили в Крыму на ближайшие дни из-за ливней и усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 декабря на полуострове ожидаются дожди, а в южных, центральных, восточных районах и в горах - очень сильные. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 20-25 м/с.В МЧС предупреждают о рисках возникновения сложных ситуаций на дорогах, объектах ЖКХ, в акватории морей. И призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.

https://crimea.ria.ru/20221210/raskhodnyy-resurs-kakov-realnyy-status-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1125786802.html

https://crimea.ria.ru/20221210/krymskiy-most-zakroyut-dlya-avtomobiley-gruzopodemnostyu-bolee-15-tonn-1125794400.html

https://crimea.ria.ru/20221210/zhdat-li-snega-v-krymu-v-dekabre-1125791619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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