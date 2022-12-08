https://crimea.ria.ru/20221208/gde-v-krymu-v-chetverg-ne-budet-vody---adresa-1125748800.html

Где в Крыму в четверг не будет воды - адреса

Где в Крыму в четверг не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Где в Крыму в четверг не будет воды - адреса

Часть Крыма в четверг до вечера останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T11:46

2022-12-08T11:46

2022-12-08T11:47

крым

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

феодосия

алушта

симферополь

красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг до вечера останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в феодосийском поселке Орджоникидзе ориентировочно до 17 часов без воды остаются жильцы улиц Нахимова, Ленина, Бондаренко. Также понижено давление в системе водоснабжения села Южное по улицам Веселой, Дорожной и в садовых товариществах "Труд-1", "Труд-2", "Волна".В Красноперекопске до пяти часов вечера без воды улицы Таврическая, 9, 11, Чапаева, 1, 3, 5, 9, Второй микрорайон, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9,В Красногвардейском районе частичное отключение абонентов, расположенных в селе Пятихатка. Восстановить подачу ресурса обещают к 17 часам.В алуштинском селе Приветное до 16.00 без воды улица Горького, 45-77, до 17.00 - районы кооперативов "Дельфин", "Эврика", "Эллада", "Морской", "Горный" , МЭИ, МАИ, "Алые паруса", "Сатера".Ранее сообщалось, что в четверг более четырех десятков улиц в Симферополе остались без водоснабжения. Еще по теме:Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги неделиКак осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма

https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html

https://crimea.ria.ru/20221207/bolee-soroka-ulits-simferopolya-so-sredy-do-pyatnitsy-ostanutsya-bez-vody-1125718083.html

крым

феодосия

алушта

симферополь

красноперекопск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, феодосия, алушта, симферополь, красноперекопск