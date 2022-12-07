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Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды
Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды
В среду в Симферополе из-за переустройства водопроводов отключат воду по ряду улиц и переулков. Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма",... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T08:15
2022-12-07T08:15
вода в крыму
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В среду в Симферополе из-за переустройства водопроводов отключат воду по ряду улиц и переулков. Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", водоснабжение возобновят в пятницу.По данным компании, отключение произойдет в 23 часа по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорной, Аэродромной, Парашютистов, Курганной, Бассейной, Селекционной, Озерной, Крымской Правды, Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Г.Васильева, Трансформаторной, Аянской, Днепровской, Дружбы, Шевченко, Баррикадной, Залесской, Бастионной, Соколиной, Санитарной, Тополевой, Гавена, Эстонской, Заводской, Саковича, Лихого, Объездной, Козлова в районе центрального рынка, Гоголя, Горького, по проспекту Кирова, в Альминском, Зеркальном Гренажном проездах, а также в переулках Темном, Учебном, Бастионном, Спартака, Оранжерейном, Аэрофлотском и Заводском.Работы завершат к 23 часам 8 декабря, полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра 9 декабря.
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
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вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды

В среду в Симферополе отключение воды по четырем десяткам улиц и переулков

08:15 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В среду в Симферополе из-за переустройства водопроводов отключат воду по ряду улиц и переулков. Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", водоснабжение возобновят в пятницу.
По данным компании, отключение произойдет в 23 часа по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорной, Аэродромной, Парашютистов, Курганной, Бассейной, Селекционной, Озерной, Крымской Правды, Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Г.Васильева, Трансформаторной, Аянской, Днепровской, Дружбы, Шевченко, Баррикадной, Залесской, Бастионной, Соколиной, Санитарной, Тополевой, Гавена, Эстонской, Заводской, Саковича, Лихого, Объездной, Козлова в районе центрального рынка, Гоголя, Горького, по проспекту Кирова, в Альминском, Зеркальном Гренажном проездах, а также в переулках Темном, Учебном, Бастионном, Спартака, Оранжерейном, Аэрофлотском и Заводском.
Работы завершат к 23 часам 8 декабря, полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра 9 декабря.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 19:47Радио "Спутник в Крыму"
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
 
Вода в КрымуСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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