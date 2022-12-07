https://crimea.ria.ru/20221207/bolee-soroka-ulits-simferopolya-so-sredy-do-pyatnitsy-ostanutsya-bez-vody-1125718083.html

Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды

Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Более сорока улиц Симферополя со среды до пятницы останутся без воды

В среду в Симферополе из-за переустройства водопроводов отключат воду по ряду улиц и переулков. Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма",... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T08:15

2022-12-07T08:15

2022-12-07T08:15

вода в крыму

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В среду в Симферополе из-за переустройства водопроводов отключат воду по ряду улиц и переулков. Как сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", водоснабжение возобновят в пятницу.По данным компании, отключение произойдет в 23 часа по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорной, Аэродромной, Парашютистов, Курганной, Бассейной, Селекционной, Озерной, Крымской Правды, Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Г.Васильева, Трансформаторной, Аянской, Днепровской, Дружбы, Шевченко, Баррикадной, Залесской, Бастионной, Соколиной, Санитарной, Тополевой, Гавена, Эстонской, Заводской, Саковича, Лихого, Объездной, Козлова в районе центрального рынка, Гоголя, Горького, по проспекту Кирова, в Альминском, Зеркальном Гренажном проездах, а также в переулках Темном, Учебном, Бастионном, Спартака, Оранжерейном, Аэрофлотском и Заводском.Работы завершат к 23 часам 8 декабря, полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра 9 декабря.

https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя