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Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
В последнюю неделю осени водохранилища Крыма впервые стали пополняться, и сегодня объем воды достиг 167 млн кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T09:16
2022-12-04T09:25
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В последнюю неделю осени водохранилища Крыма впервые стали пополняться, и сегодня объем воды достиг 167 млн кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского", доктор технических наук, профессор Илья Николенко."Фактический объем наполнения всех водохранилищ естественного стока достиг 167 млн кубометров. Если брать прошлый год, то это было всего лишь 111 млн кубометров. Соответственно: в этом году это 66%, в прошлом – 44%", – рассказал Николенко.Самые большие притоки идут сейчас в Чернореченское и Загорское водохранилища на на западе и северо-западе Крыма, отметил он. В остальной части полуострова продолжает наблюдаться неравномерность пополнения.В частности, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уточнил, что в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступило 932 тысячи кубометров, что в двое меньше по сравнению с октябрьским показателем (1 883 тыс. куб. м)."В то же время в Партизанское водохранилище, если в октябре было 120 тысяч, то за ноябрь поступило 160 тысяч кубометров, то есть несколько увеличился приток", – заметил он.Приток в Аянском водохранилище за ноябрь составил 173 тыс. куб. метров против 140 тыс. куб. метров в октябре.По словам эксперта, ожидается, что за декабрь в Партизанское водохранилище поступит еще порядка 2,5 млн кубометров, в Симферопольское – около 2,2 млн кубометров, а в Аянское – 1,2 млн кубометров воды.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили насколько наполнились реки и водохранилища Крыма за ноябрь благодаря осадкам.
https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-osadki-v-kontse-noyabrya-napolnili-reki-i-vodokhranilischa-kryma-1125632575.html
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вода в крыму, крым, мнения
Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели

Эксперт: общий объем наполнения водохранилищ Крыма по итогам недели – 167 млн кубометров

09:16 04.12.2022 (обновлено: 09:25 04.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В последнюю неделю осени водохранилища Крыма впервые стали пополняться, и сегодня объем воды достиг 167 млн кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского", доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
"Фактический объем наполнения всех водохранилищ естественного стока достиг 167 млн кубометров. Если брать прошлый год, то это было всего лишь 111 млн кубометров. Соответственно: в этом году это 66%, в прошлом – 44%", – рассказал Николенко.
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Самые большие притоки идут сейчас в Чернореченское и Загорское водохранилища на на западе и северо-западе Крыма, отметил он. В остальной части полуострова продолжает наблюдаться неравномерность пополнения.
В частности, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уточнил, что в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступило 932 тысячи кубометров, что в двое меньше по сравнению с октябрьским показателем (1 883 тыс. куб. м).
"В то же время в Партизанское водохранилище, если в октябре было 120 тысяч, то за ноябрь поступило 160 тысяч кубометров, то есть несколько увеличился приток", – заметил он.
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Приток в Аянском водохранилище за ноябрь составил 173 тыс. куб. метров против 140 тыс. куб. метров в октябре.
По словам эксперта, ожидается, что за декабрь в Партизанское водохранилище поступит еще порядка 2,5 млн кубометров, в Симферопольское – около 2,2 млн кубометров, а в Аянское – 1,2 млн кубометров воды.
"Но поскольку все-таки отклонения идут (когда сравнивают водность по годам – ред.), то мы видим, что приток поменьше и тут можно говорить, что, возможно, климат все-таки меняется. Эти вещи надо брать под контроль, но это уже дело большой науки", – заключил Копачевский.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили насколько наполнились реки и водохранилища Крыма за ноябрь благодаря осадкам.
 
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