https://crimea.ria.ru/20221208/bolnitsy-kryma-osnastili-novym-oborudovaniem-1125754722.html
Больницы Крыма оснастили новым оборудованием
Больницы Крыма оснастили новым оборудованием - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Больницы Крыма оснастили новым оборудованием
В 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" медицинские организации Крыма получили 100 единиц оборудования, оно установлено в региональных сосудистых... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:38
2022-12-08T14:38
2022-12-08T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" медицинские организации Крыма получили 100 единиц оборудования, оно установлено в региональных сосудистых центрах и первичных отделениях, а также онкологических больницах. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов."В частности, приобретены компьютерный томограф, навигационные стереотаксические установки, диагностические комплексы для ультразвуковых исследований, операционный микроскоп и реабилитационное оборудование для учреждений здравоохранения Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя, Феодосии", - написал он в своем Telegram-канале.Всего в рамках нацпроекта запланировано приобретение 138 единиц оборудования общей стоимостью более 660 млн рублей. Они предназначены для оснащения восьми медучреждений республики, уточнил глава региона.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, районные больницы Крыма получат семь передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям сельских поселений и малых городов.Также по теме: В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальностиКого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-uchenye-sozdali-robota-kotoryy-pomogaet-delat-operatsii-na-pochkakh-1125717907.html
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крым, новости крыма, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, джанкой, евпатория, керчь, симферополь, феодосия
Больницы Крыма оснастили новым оборудованием
В больницы Крыма поступило 100 единиц медицинского оборудования за год