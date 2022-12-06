https://crimea.ria.ru/20221206/kogo-v-rossii-smogut-iskat-s-politsiey-i-lechit-nasilno-1125699415.html
Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
Людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, но перестали приходить на регулярные обязательные приемы, смогут лечить принудительно,... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:19
2022-12-06T18:19
2022-12-06T18:19
закон и право
мнения
здравоохранение в россии
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, но перестали приходить на регулярные обязательные приемы, смогут лечить принудительно, привлекая для их поиска полицию. При этом сам порядок проведения недобровольной госпитализации остается в России прежним. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача Севастопольской городской психиатрической больницы, врач-психиатр Александр Пугачев.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ изменил порядок диспансерного наблюдения за пациентами, которые страдают хроническими психическими расстройствами, для того, чтобы предупреждать совершение такими людьми "социально опасных и противоправных действий". Согласно документу, с 1 марта 2023 года врачи смогут плотно взаимодействовать с полицией и уголовно-исполнительными инспекциями. О поиске с полициейПсихические заболевания в большинстве требуют постоянного и регулярного, иногда пожизненного, наблюдения (раз в месяц, в квартал и т.п.) и приема назначенных препаратов. Отказ пациентов от визитов к специалисту ставит под угрозу окружающих, объясняет Пугачев.По словам Пугачева, внесение изменений в приказ вносит больше порядка в процесс и несколько расширяет функции врачей-психиатров, что упрощает жизнь медикам и самим пациентам, которые в иные моменты "не ведают, что творят"."У нас до этого была только возможность набрать по телефону, указанному гражданином в амбулаторной карте, или выехать на дом. Изменения позволяют более согласованно действовать с представителями Министерства внутренних дел и прибегать к их помощи для того, чтобы отслеживать, где находятся наши пациенты и в каком они состоянии", – пояснил Пугачев.В частности, такие люди могут теряться или намеренно уходить из дома и бродяжничать, в этом случае помощь полиции незаменима, говорит он."Участковый оперуполномоченный имеет значительно больше контактов с людьми и может узнать, где этот человек бывает. То есть, мы не говорим о том, что будет так: на улице выцепили, охомутали и привезли на воронке", – уточнил врач.Тем не менее, помощь правоохранителей может быть оказана в случае, когда "пациент находится в обострении психического заболевания, ему требуется госпитализация", а принудить его обратиться в больницу медики скорой помощи, нередко хрупкие женщины, не в состоянии.О недобровольной госпитализацииВ то же время недобровольная госпитализация, как и прежде, возможна только по решению суда и только в трех случаях: когда гражданин опасен для себя, опасен для окружающих и когда отсутствие лечения может привести к последствиям значительно худшим, дестабилизирующим его состояние. Если обнаруживается один из вариантов – вызывается служба скорой помощи.Если такого человека обнаружила полиция, то, соответственно, "скорую" вызывают правоохранители, но схема дальнейших действий от этого не меняется, подчеркнул он."У нас гражданское общество, и несмотря на то, что человек страдает психическим расстройством, он обладает всем набором прав, которые обеспечивает Конституция РФ. И просто так, как раньше говорили, "отправить неугодных "в дурку"" – сейчас такой ситуации нет, и она недопустима. В психиатрическую больницу должны поступать те люди, у которых есть основания для их там размещения", – заключил врач.
https://crimea.ria.ru/20221023/v-obschestve-rastet-zapros-na-psikhologicheskuyu-pomosch--eksperty-1125005411.html
https://crimea.ria.ru/20220928/psikhoterapevt-nazvala-samye-modnye-psikhicheskie-zabolevaniya-u-podrostkov-1124649163.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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закон и право, мнения, здравоохранение в россии, общество
Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
Психиатр разъяснил новые требования Минздрава к наблюдению за пациентами с расстройствами
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, но перестали приходить на регулярные обязательные приемы, смогут лечить принудительно, привлекая для их поиска полицию. При этом сам порядок проведения недобровольной госпитализации остается в России прежним. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил заместитель главного врача Севастопольской городской психиатрической больницы, врач-психиатр Александр Пугачев.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ изменил порядок диспансерного наблюдения за пациентами
, которые страдают хроническими психическими расстройствами, для того, чтобы предупреждать совершение такими людьми "социально опасных и противоправных действий". Согласно документу, с 1 марта 2023 года врачи смогут плотно взаимодействовать с полицией и уголовно-исполнительными инспекциями.
Психические заболевания в большинстве требуют постоянного и регулярного, иногда пожизненного, наблюдения (раз в месяц, в квартал и т.п.) и приема назначенных препаратов. Отказ пациентов от визитов к специалисту ставит под угрозу окружающих, объясняет Пугачев.
"Основной проблемой при проведении диспансерного наблюдения является тот факт, что пациенты далеко не всегда могут здраво, в силу своего заболевания, оценить свое текущее состояние. И очень часто они перестают появляться у участкового врача-психиатра, соответственно, прекращают прием препаратов, что в дальнейшем приводит к ухудшению, дестабилизации их состояния и обострению психического заболевания до состояния, в котором они становятся опасны как для себя, так и для всех, кто их окружает", – рассказал врач.
По словам Пугачева, внесение изменений в приказ вносит больше порядка в процесс и несколько расширяет функции врачей-психиатров, что упрощает жизнь медикам и самим пациентам, которые в иные моменты "не ведают, что творят".
"У нас до этого была только возможность набрать по телефону, указанному гражданином в амбулаторной карте, или выехать на дом. Изменения позволяют более согласованно действовать с представителями Министерства внутренних дел и прибегать к их помощи для того, чтобы отслеживать, где находятся наши пациенты и в каком они состоянии", – пояснил Пугачев.
В частности, такие люди могут теряться или намеренно уходить из дома и бродяжничать, в этом случае помощь полиции незаменима, говорит он.
"Участковый оперуполномоченный имеет значительно больше контактов с людьми и может узнать, где этот человек бывает. То есть, мы не говорим о том, что будет так: на улице выцепили, охомутали и привезли на воронке", – уточнил врач.
Тем не менее, помощь правоохранителей может быть оказана в случае, когда "пациент находится в обострении психического заболевания, ему требуется госпитализация", а принудить его обратиться в больницу медики скорой помощи, нередко хрупкие женщины, не в состоянии.
О недобровольной госпитализации
В то же время недобровольная госпитализация, как и прежде, возможна только по решению суда и только в трех случаях: когда гражданин опасен для себя, опасен для окружающих и когда отсутствие лечения может привести к последствиям значительно худшим, дестабилизирующим его состояние. Если обнаруживается один из вариантов – вызывается служба скорой помощи.
"Предварительно оценив состояние человека, они (врачи) вызывают наряд полиции и в принудительном порядке доставляют его в учреждение. В дальнейшем, если при проведении психиатрического освидетельствования в приемном отделении психиатрической больницы подтверждается наличие одного из вышеуказанных пунктов – у нас есть двое суток, чтобы подать в суд и по решению суда признать необходимость недобровольной госпитализации", – объяснил Пугачев.
Если такого человека обнаружила полиция, то, соответственно, "скорую" вызывают правоохранители, но схема дальнейших действий от этого не меняется, подчеркнул он.
"У нас гражданское общество, и несмотря на то, что человек страдает психическим расстройством, он обладает всем набором прав, которые обеспечивает Конституция РФ. И просто так, как раньше говорили, "отправить неугодных "в дурку"" – сейчас такой ситуации нет, и она недопустима. В психиатрическую больницу должны поступать те люди, у которых есть основания для их там размещения", – заключил врач.