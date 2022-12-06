https://crimea.ria.ru/20221206/kogo-v-rossii-smogut-iskat-s-politsiey-i-lechit-nasilno-1125699415.html

Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно

Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Кого в России смогут искать с полицией и лечить насильно

Людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, но перестали приходить на регулярные обязательные приемы, смогут лечить принудительно,... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T18:19

2022-12-06T18:19

2022-12-06T18:19

закон и право

мнения

здравоохранение в россии

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Людей, которые стоят на учете в психоневрологических диспансерах, но перестали приходить на регулярные обязательные приемы, смогут лечить принудительно, привлекая для их поиска полицию. При этом сам порядок проведения недобровольной госпитализации остается в России прежним. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил заместитель главного врача Севастопольской городской психиатрической больницы, врач-психиатр Александр Пугачев.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ изменил порядок диспансерного наблюдения за пациентами, которые страдают хроническими психическими расстройствами, для того, чтобы предупреждать совершение такими людьми "социально опасных и противоправных действий". Согласно документу, с 1 марта 2023 года врачи смогут плотно взаимодействовать с полицией и уголовно-исполнительными инспекциями. О поиске с полициейПсихические заболевания в большинстве требуют постоянного и регулярного, иногда пожизненного, наблюдения (раз в месяц, в квартал и т.п.) и приема назначенных препаратов. Отказ пациентов от визитов к специалисту ставит под угрозу окружающих, объясняет Пугачев.По словам Пугачева, внесение изменений в приказ вносит больше порядка в процесс и несколько расширяет функции врачей-психиатров, что упрощает жизнь медикам и самим пациентам, которые в иные моменты "не ведают, что творят"."У нас до этого была только возможность набрать по телефону, указанному гражданином в амбулаторной карте, или выехать на дом. Изменения позволяют более согласованно действовать с представителями Министерства внутренних дел и прибегать к их помощи для того, чтобы отслеживать, где находятся наши пациенты и в каком они состоянии", – пояснил Пугачев.В частности, такие люди могут теряться или намеренно уходить из дома и бродяжничать, в этом случае помощь полиции незаменима, говорит он."Участковый оперуполномоченный имеет значительно больше контактов с людьми и может узнать, где этот человек бывает. То есть, мы не говорим о том, что будет так: на улице выцепили, охомутали и привезли на воронке", – уточнил врач.Тем не менее, помощь правоохранителей может быть оказана в случае, когда "пациент находится в обострении психического заболевания, ему требуется госпитализация", а принудить его обратиться в больницу медики скорой помощи, нередко хрупкие женщины, не в состоянии.О недобровольной госпитализацииВ то же время недобровольная госпитализация, как и прежде, возможна только по решению суда и только в трех случаях: когда гражданин опасен для себя, опасен для окружающих и когда отсутствие лечения может привести к последствиям значительно худшим, дестабилизирующим его состояние. Если обнаруживается один из вариантов – вызывается служба скорой помощи.Если такого человека обнаружила полиция, то, соответственно, "скорую" вызывают правоохранители, но схема дальнейших действий от этого не меняется, подчеркнул он."У нас гражданское общество, и несмотря на то, что человек страдает психическим расстройством, он обладает всем набором прав, которые обеспечивает Конституция РФ. И просто так, как раньше говорили, "отправить неугодных "в дурку"" – сейчас такой ситуации нет, и она недопустима. В психиатрическую больницу должны поступать те люди, у которых есть основания для их там размещения", – заключил врач.

https://crimea.ria.ru/20221023/v-obschestve-rastet-zapros-na-psikhologicheskuyu-pomosch--eksperty-1125005411.html

https://crimea.ria.ru/20220928/psikhoterapevt-nazvala-samye-modnye-psikhicheskie-zabolevaniya-u-podrostkov-1124649163.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

закон и право, мнения, здравоохранение в россии, общество