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Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствами
Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствами - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствами
Минздрав России ужесточил порядок диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническим и затяжными психическими расстройствами с обострениями в целях РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T12:31
2022-12-01T12:31
2022-12-01T12:31
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Минздрав России ужесточил порядок диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническим и затяжными психическими расстройствами с обострениями в целях предупреждения совершения ими "социально опасных и противоправных действий". Соответствующий приказ, обязывающий врачей взаимодействовать для этих целей с полицией и уголовно-исполнительными инспекциями, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом приказывается "внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями".Согласно поправкам, врач-психиатр медицинской организации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение больного, обязан взаимодействовать с сотрудниками полиции и уголовно-исполнительных инспекций "по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий".Он же определяет необходимость прохождения пациентом "психосоциальной реабилитации" (это понятие заменило прежнее – "медицинская реабилитация"). А также контролирует пребывание стоящего на учете пациента по месту жительства.Так, в случае отъезда из региона, представители больного должны уведомить об этом врача за две недели до отбытия, чтобы психиатр оформил необходимые документы для передачи в медучреждение по новому месту жительства пациента.Приказ вступит в силу 1 марта 2023 года.Ранее психотерапевт назвала самые "модные" у подростков психические заболевания, которые они решают "лечить" самостоятельно.
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-sokhranit-psikhicheskoe-zdorove-posle-covid-19--uchenye-1124447364.html
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии, общество
Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствами
Минздрав ужесточил порядок диспансерного наблюдения за людьми с психическими болезнями
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Минздрав России ужесточил порядок диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническим и затяжными психическими расстройствами с обострениями в целях предупреждения совершения ими "социально опасных и противоправных действий". Соответствующий приказ
, обязывающий врачей взаимодействовать для этих целей с полицией и уголовно-исполнительными инспекциями, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом приказывается "внести изменения в порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями".
Согласно поправкам, врач-психиатр медицинской организации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение больного, обязан взаимодействовать с сотрудниками полиции и уголовно-исполнительных инспекций "по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий".
Он же определяет необходимость прохождения пациентом "психосоциальной реабилитации" (это понятие заменило прежнее – "медицинская реабилитация"). А также контролирует пребывание стоящего на учете пациента по месту жительства.
Так, в случае отъезда из региона, представители больного должны уведомить об этом врача за две недели до отбытия, чтобы психиатр оформил необходимые документы для передачи в медучреждение по новому месту жительства пациента.
Приказ вступит в силу 1 марта 2023 года.
Ранее психотерапевт назвала самые "модные" у подростков психические заболевания
, которые они решают "лечить" самостоятельно.