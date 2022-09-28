https://crimea.ria.ru/20220928/psikhoterapevt-nazvala-samye-modnye-psikhicheskie-zabolevaniya-u-podrostkov-1124649163.html
Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков
Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков
В период физического и эмоционального становления, дети активно ищут ответ на вопрос "Что со мной не так?", самостоятельно ставят себе диагнозы с помощью... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T19:54
2022-09-28T19:54
2022-09-28T19:41
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В период физического и эмоционального становления, дети активно ищут ответ на вопрос "Что со мной не так?", самостоятельно ставят себе диагнозы с помощью интернета и даже назначают лечение. Об этом рассказала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По ее словам, происходящие в мире глобальные изменения опосредованно влияют на подростков и лишь подчеркивают те переживания и дилеммы, с которыми они сталкиваются в своем сложном возрасте."Несмотря на то, что происходит, наши дети растут и развиваются по своим психологическим и физиологическим законам. В каждом возрастном периоде есть свои сложности. Они связаны с доминирующими ситуациями, которые есть у них в жизни – это учеба, отношения со сверстниками и родителями. Внешние ситуации делают акцент и помогают сформулировать жалобу", – констатирует специалист.Так, детям свойственно беспокоится из-за трудностей в школе, непонимания между родными, несоответствия окружающим и поиска своей идентичности. Из года в год специалисты фиксируют типичные проявления и жалобы. Вместе с тем, родители не должны обесценивать детские переживания и списывать их на "трудный возраст", убеждена Шурыгина. Столкнувшись с безразличием, ребенок может начать самостоятельный поиск ответов с помощью сверстников и социальных сетей."Дети сами себе ставят диагнозы по интернету, назначают лечение и даже умудряются в аптеках приобретать препараты по принципу "подружка посоветовала", – рассказала Шурыгина в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Основными диагнозами, которые школьники "находят" у себя – пограничное расстройство личности, гендерное несоответствие (ощущение себя человеком другого пола – ред.) и биполярно-аффективное расстройство. Некоторые из этих нарушений очень сложно установить даже специалистам, не говоря о подростках, отмечает эксперт. После "установки" диагноза некоторые дети обращаются в аптеки и приобретают препараты, которые отпускаются без рецепта, и приступают к лечению.Предупредить такие ситуации можно с помощью формирования интересной, разнообразной занятости ребенка и круга общения, советует Шурыгина, в том числе с помощью личного примера."Ребенок – такой же член общества, да, он младше психологически и физически, но его занятость – определяющий фактор. Действительно, у занятых детей гораздо меньше сомнений и рефлексии, чем у тех детей, у которых только дом – школа", – заключила она.Ранее психолог рассказала, как темперамент передается ребенку с генами родителей.
https://crimea.ria.ru/20220505/uchenye-obyasnili-glukhotu-podrostkov-v-obschenii-s-roditelyami-1123128439.html
https://crimea.ria.ru/20220225/vo-vremya-vseobschey-trevozhnosti-pod-ugrozoy-detskaya-psikhika--eksperty-1122510497.html
https://crimea.ria.ru/20211011/kak-raspoznat-opasnye-simptomy---sovet-psikhiatra-1121098609.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Психотерапевт назвала самые "модные" психические заболевания у подростков
Психотерапевт Шурыгина рассказала, как бороться с самолечением среди подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В период физического и эмоционального становления, дети активно ищут ответ на вопрос "Что со мной не так?", самостоятельно ставят себе диагнозы с помощью интернета и даже назначают лечение. Об этом рассказала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.
По ее словам, происходящие в мире глобальные изменения опосредованно влияют на подростков и лишь подчеркивают те переживания и дилеммы, с которыми они сталкиваются в своем сложном возрасте.
"Несмотря на то, что происходит, наши дети растут и развиваются по своим психологическим и физиологическим законам. В каждом возрастном периоде есть свои сложности. Они связаны с доминирующими ситуациями, которые есть у них в жизни – это учеба, отношения со сверстниками и родителями. Внешние ситуации делают акцент и помогают сформулировать жалобу", – констатирует специалист.
Так, детям свойственно беспокоится из-за трудностей в школе, непонимания между родными, несоответствия окружающим и поиска своей идентичности. Из года в год специалисты фиксируют типичные проявления и жалобы. Вместе с тем, родители не должны обесценивать детские переживания и списывать их на "трудный возраст", убеждена Шурыгина. Столкнувшись с безразличием, ребенок может начать самостоятельный поиск ответов с помощью сверстников и социальных сетей.
"Дети сами себе ставят диагнозы по интернету, назначают лечение и даже умудряются в аптеках приобретать препараты по принципу "подружка посоветовала", – рассказала Шурыгина в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Основными диагнозами, которые школьники "находят" у себя – пограничное расстройство личности, гендерное несоответствие (ощущение себя человеком другого пола – ред.) и биполярно-аффективное расстройство. Некоторые из этих нарушений очень сложно установить даже специалистам, не говоря о подростках, отмечает эксперт. После "установки" диагноза некоторые дети обращаются в аптеки и приобретают препараты, которые отпускаются без рецепта, и приступают к лечению.
Предупредить такие ситуации можно с помощью формирования интересной, разнообразной занятости ребенка и круга общения, советует Шурыгина, в том числе с помощью личного примера.
"Ребенок – такой же член общества, да, он младше психологически и физически, но его занятость – определяющий фактор. Действительно, у занятых детей гораздо меньше сомнений и рефлексии, чем у тех детей, у которых только дом – школа", – заключила она.