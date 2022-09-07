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Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
Человек может наследовать не характер, а темперамент, и здесь роль генов очень велика, так как именно они управляют нашими эмоциями. Об этом в интервью "Доктор... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T07:39
2022-09-07T07:39
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Человек может наследовать не характер, а темперамент, и здесь роль генов очень велика, так как именно они управляют нашими эмоциями. Об этом в интервью "Доктор Питер" рассказала семейный психолог Виктория Вербенко."В определении характера существует понятие личности, а личность человека формируется прижизненно. Поэтому характер человек не наследует, зато наследует темперамент", – объясняет Вербенко.По ее словам, гены определяют чувствительность к гормонам, которые, в свою очередь, управляют нашими эмоциями. Именно поэтому можно говорить о том, что темперамент передается по наследству.Так, например, повышенная чувствительность гена к дофамину делает человека азартным, активным и целеустремленным. Это заводила, душа компании, игрок и жизнелюбец. И наоборот, люди, у которых чувствительность к дофамину низкая, не любят рисковать, склонны к постоянству и очень болезненно переносят смену обстановки и привычного окружения. Среди таких много тихонь, испытывающих стресс при любых резких разворотах жизни.Ген 5-HTTLPR отвечает за выработку и транспортировку серотонина, и обладатели более "длинной его версии" чувствуют себя счастливее других, способны радоваться кратковременным удачам и мелочам.Что касается жадности, некоммуникабельности и даже жестокости, то здесь роль играет ген AVPR1A. Он отвечает за чувствительность к вазопрессину – гормону, который "просоциального" поведения."У людей с патологической жадностью чаще всего встречается самая короткая версия AVPR1A", – поясняет специалист.Ее обладатели не получают вовсе или очень мало удовольствия от альтруизма, что и заставляет их поступать с другими более эгоистично и порой жестоко.
https://crimea.ria.ru/20220718/psikholog-nazval-oshibki-roditeley-v-vospitanii-malchikov-i-devochek-1123887822.html
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психология, общество
Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами

Психолог рассказала, как темперамент передаются ребенку с генами родителей

07:39 07.09.2022
 
© Foto PixabayГрустный человек
Грустный человек - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Foto Pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Человек может наследовать не характер, а темперамент, и здесь роль генов очень велика, так как именно они управляют нашими эмоциями. Об этом в интервью "Доктор Питер" рассказала семейный психолог Виктория Вербенко.
"В определении характера существует понятие личности, а личность человека формируется прижизненно. Поэтому характер человек не наследует, зато наследует темперамент", – объясняет Вербенко.
По ее словам, гены определяют чувствительность к гормонам, которые, в свою очередь, управляют нашими эмоциями. Именно поэтому можно говорить о том, что темперамент передается по наследству.
Так, например, повышенная чувствительность гена к дофамину делает человека азартным, активным и целеустремленным. Это заводила, душа компании, игрок и жизнелюбец. И наоборот, люди, у которых чувствительность к дофамину низкая, не любят рисковать, склонны к постоянству и очень болезненно переносят смену обстановки и привычного окружения. Среди таких много тихонь, испытывающих стресс при любых резких разворотах жизни.
"Гены, определяющие чувствительность к окситоцину, ответственны за эмпатию, чувство родства, привязанность. А определяющие чувствительность к тестостерону связаны с уровнем агрессии", – отмечает психолог.
Ген 5-HTTLPR отвечает за выработку и транспортировку серотонина, и обладатели более "длинной его версии" чувствуют себя счастливее других, способны радоваться кратковременным удачам и мелочам.
Что касается жадности, некоммуникабельности и даже жестокости, то здесь роль играет ген AVPR1A. Он отвечает за чувствительность к вазопрессину – гормону, который "просоциального" поведения.
"У людей с патологической жадностью чаще всего встречается самая короткая версия AVPR1A", – поясняет специалист.
Ее обладатели не получают вовсе или очень мало удовольствия от альтруизма, что и заставляет их поступать с другими более эгоистично и порой жестоко.
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