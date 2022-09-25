https://crimea.ria.ru/20220925/v-krymu-lechit-ruki-nogi-i-golovu-budut-s-pomoschyu-virtualnoy-realnosti-1124605046.html
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
В Крыму открылись первые курсы реабилитации для пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций с использованием виртуальной реальности –... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-25T08:03
2022-09-25T08:03
2022-09-24T09:16
севастополь
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открылись первые курсы реабилитации для пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций с использованием виртуальной реальности – инновационное оборудование поставили в одну из больниц Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе города.Медучреждение также дооснастили имитаторами ходьбы, аппаратами СМВ-терапии и пневмомассажа, аппаратурой для диагностики состояния функций равновесия и другим современным оборудованием.Новый комплекс профилактики и коррекции широкого спектра будут использовать в работе с пациентами, перенесшими травмы, которые отразились на работе опорно-двигательной системы, а также с больными, имеющими нарушения когнитивных функций. В том числе, с теми, кто проходит реабилитацию после операций или перенесенного с осложнениями COVID-19.По словам врача лечебной физкультуры Ольги Битейкиной, комплекс включает несколько программ, в частности, имитирующих движение рук и ног. Упражнения проводятся в формате компьютерных игр с разными уровнями сложности. Умное оборудование "подстраивается" под каждого пациента."Благодаря возможности индивидуальной адаптации занятия на интерактивной системе позволяют достичь очень хороших результатов", – сказала Битейкина.Курс реабилитации рассчитан на две недели. Проводится он по системе ОМС. Соответствующее направление можно получить по медицинским показаниям у лечащего врача.Ранее в Крыму открыли первое в республике детское отделение паллиативной помощи.
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https://crimea.ria.ru/20220904/krymskie-uchenye-nauchilis-lechit-shizofreniyu-efirnym-maslom-1124363260.html
https://crimea.ria.ru/20220912/operatsii-bez-rubtsov-v-rossii-otkryli-unikalnyy-metod-zazhivleniya-ran--1124475102.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности
В Крыму восстановить работу рук, ног и мозга теперь можно с помощью виртуальной реальности
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открылись первые курсы реабилитации для пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций с использованием виртуальной реальности – инновационное оборудование поставили в одну из больниц Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе города.
"В отделении медицинской реабилитации городской больницы № 9 в Севастополе появился единственный в Крыму аппаратно-программный мультимедийный комплекс для дистанционно-контролируемой реабилитации", – сообщили в правительстве.
Медучреждение также дооснастили имитаторами ходьбы, аппаратами СМВ-терапии и пневмомассажа, аппаратурой для диагностики состояния функций равновесия и другим современным оборудованием.
Новый комплекс профилактики и коррекции широкого спектра будут использовать в работе с пациентами, перенесшими травмы, которые отразились на работе опорно-двигательной системы, а также с больными, имеющими нарушения когнитивных функций. В том числе, с теми, кто проходит реабилитацию после операций или перенесенного с осложнениями COVID-19.
По словам врача лечебной физкультуры Ольги Битейкиной, комплекс включает несколько программ, в частности, имитирующих движение рук и ног. Упражнения проводятся в формате компьютерных игр с разными уровнями сложности. Умное оборудование "подстраивается" под каждого пациента.
"Благодаря возможности индивидуальной адаптации занятия на интерактивной системе позволяют достичь очень хороших результатов", – сказала Битейкина.
Курс реабилитации рассчитан на две недели. Проводится он по системе ОМС. Соответствующее направление можно получить по медицинским показаниям у лечащего врача.
Ранее в Крыму открыли первое в республике детское отделение паллиативной помощи
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