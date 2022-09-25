https://crimea.ria.ru/20220925/v-krymu-lechit-ruki-nogi-i-golovu-budut-s-pomoschyu-virtualnoy-realnosti-1124605046.html

В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности

В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальности

В Крыму открылись первые курсы реабилитации для пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций с использованием виртуальной реальности –... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-25T08:03

2022-09-25T08:03

2022-09-24T09:16

севастополь

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124604867_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_a209ee5dc84fd7f207c039c593c2e1af.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открылись первые курсы реабилитации для пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций с использованием виртуальной реальности – инновационное оборудование поставили в одну из больниц Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе города.Медучреждение также дооснастили имитаторами ходьбы, аппаратами СМВ-терапии и пневмомассажа, аппаратурой для диагностики состояния функций равновесия и другим современным оборудованием.Новый комплекс профилактики и коррекции широкого спектра будут использовать в работе с пациентами, перенесшими травмы, которые отразились на работе опорно-двигательной системы, а также с больными, имеющими нарушения когнитивных функций. В том числе, с теми, кто проходит реабилитацию после операций или перенесенного с осложнениями COVID-19.По словам врача лечебной физкультуры Ольги Битейкиной, комплекс включает несколько программ, в частности, имитирующих движение рук и ног. Упражнения проводятся в формате компьютерных игр с разными уровнями сложности. Умное оборудование "подстраивается" под каждого пациента."Благодаря возможности индивидуальной адаптации занятия на интерактивной системе позволяют достичь очень хороших результатов", – сказала Битейкина.Курс реабилитации рассчитан на две недели. Проводится он по системе ОМС. Соответствующее направление можно получить по медицинским показаниям у лечащего врача.Ранее в Крыму открыли первое в республике детское отделение паллиативной помощи.

https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html

https://crimea.ria.ru/20220904/krymskie-uchenye-nauchilis-lechit-shizofreniyu-efirnym-maslom-1124363260.html

https://crimea.ria.ru/20220912/operatsii-bez-rubtsov-v-rossii-otkryli-unikalnyy-metod-zazhivleniya-ran--1124475102.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе