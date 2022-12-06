"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей
Глава Мелитополя Данильченко: уехавшие ранее люди возвращаются и везут своих близких
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМирная жизнь в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую территорию своих родных и близких. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.
По приблизительным подсчетам местных властей, изначально из Мелитополя выехало до 30 процентов населения. Однако уже через несколько месяцев люди начали ехать назад.
"Еще в апреле по городу можно было свободно передвигаться и не было автомобильных пробок, однако после 9 мая, когда мы отметили День Победы, люди начали возвращаться. Люди увидели, что город живет мирной жизнью, отмечает праздники, работает, и начали потихоньку ехать назад. Вторая волна была накануне 1 сентября, дети пошли в школы, институт. Многие вернулись со своими друзьями и знакомыми, к которым уезжали на подконтрольную Украине территорию "чтобы переждать", - рассказала она.
Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что выехавшие на Украину после начала СВО жители региона массово возвращаются на российскую территорию. Так, численность населения прифронтового города Васильевка, где располагается единственный в регионе КПП с Украиной, с апреля выросла в два раза.
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