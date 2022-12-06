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"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221206/edut-sami-i-vezut-druzey-mer-melitopolya-o-vozvraschenii-zhiteley-1125701699.html
"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей
"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей - РИА Новости Крым, 06.12.2022
"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей
Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T18:54
2022-12-06T16:42
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую территорию своих родных и близких. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий &gt;&gt;По приблизительным подсчетам местных властей, изначально из Мелитополя выехало до 30 процентов населения. Однако уже через несколько месяцев люди начали ехать назад.В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео &gt;&gt;Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что выехавшие на Украину после начала СВО жители региона массово возвращаются на российскую территорию. Так, численность населения прифронтового города Васильевка, где располагается единственный в регионе КПП с Украиной, с апреля выросла в два раза.
https://crimea.ria.ru/20221018/kogda-v-melitopole-stanet-teplo-v-kvartirakh--vlasti-1124957633.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество
"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей

Глава Мелитополя Данильченко: уехавшие ранее люди возвращаются и везут своих близких

18:54 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМирная жизнь в Мелитополе
Мирная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую территорию своих родных и близких. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.
Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий >>
По приблизительным подсчетам местных властей, изначально из Мелитополя выехало до 30 процентов населения. Однако уже через несколько месяцев люди начали ехать назад.
"Еще в апреле по городу можно было свободно передвигаться и не было автомобильных пробок, однако после 9 мая, когда мы отметили День Победы, люди начали возвращаться. Люди увидели, что город живет мирной жизнью, отмечает праздники, работает, и начали потихоньку ехать назад. Вторая волна была накануне 1 сентября, дети пошли в школы, институт. Многие вернулись со своими друзьями и знакомыми, к которым уезжали на подконтрольную Украине территорию "чтобы переждать", - рассказала она.
В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео >>
Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что выехавшие на Украину после начала СВО жители региона массово возвращаются на российскую территорию. Так, численность населения прифронтового города Васильевка, где располагается единственный в регионе КПП с Украиной, с апреля выросла в два раза.
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