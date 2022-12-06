https://crimea.ria.ru/20221206/edut-sami-i-vezut-druzey-mer-melitopolya-o-vozvraschenii-zhiteley-1125701699.html

"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей

"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей - РИА Новости Крым, 06.12.2022

"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителей

Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T18:54

2022-12-06T18:54

2022-12-06T16:42

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Жители Мелитополя, выехавшие на подконтрольные Украине территории после начала специальной военной операции, активно возвращаются домой и везут на российскую территорию своих родных и близких. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Данильченко.Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий >>По приблизительным подсчетам местных властей, изначально из Мелитополя выехало до 30 процентов населения. Однако уже через несколько месяцев люди начали ехать назад.В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео >>Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что выехавшие на Украину после начала СВО жители региона массово возвращаются на российскую территорию. Так, численность населения прифронтового города Васильевка, где располагается единственный в регионе КПП с Украиной, с апреля выросла в два раза.

https://crimea.ria.ru/20221018/kogda-v-melitopole-stanet-teplo-v-kvartirakh--vlasti-1124957633.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество