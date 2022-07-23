https://crimea.ria.ru/20220723/v-melitopole-vosstanovili-memorial-sovetskim-voinam--video-1123940725.html

В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео

В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео

В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище", воздвигнутый в 60-х годах прошлого века в память о павших боях при освобождении... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T19:32

2022-07-23T19:32

2022-07-23T18:42

мелитополь

видео

общество

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В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище", воздвигнутый в 60-х годах прошлого века в память о павших боях при освобождении города. В годы Великой Отечественной войны здесь погибло более трех тысяч советских воинов, из них около 2 300 похоронены на воинском кладбище. В их числе – 20 Героев Советского Союза.Мемориал состоит из нескольких скульптурных групп: стела с именами погибших, Скорбящая мать, Спящие воины. На входе установлен танк Т-70 ш старшего лейтенанта Сергея Гаврюшова, который первым ворвался на улицы города в октябре 1943 года. Сам воин похоронен здесь же. После 2014 года действовавшие на тот момент власти города приняли решение затушить Вечный огонь "в целях экономии газа", однако в 2022 году после освобождения Мелитополя памятник привели в порядок и теперь следят за ним, бережно храня память о героических подвигах своего народа.

мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, видео, общество