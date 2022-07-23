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В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео
В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео
В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище", воздвигнутый в 60-х годах прошлого века в память о павших боях при освобождении... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T19:32
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В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище", воздвигнутый в 60-х годах прошлого века в память о павших боях при освобождении города. В годы Великой Отечественной войны здесь погибло более трех тысяч советских воинов, из них около 2 300 похоронены на воинском кладбище. В их числе – 20 Героев Советского Союза.Мемориал состоит из нескольких скульптурных групп: стела с именами погибших, Скорбящая мать, Спящие воины. На входе установлен танк Т-70 ш старшего лейтенанта Сергея Гаврюшова, который первым ворвался на улицы города в октябре 1943 года. Сам воин похоронен здесь же. После 2014 года действовавшие на тот момент власти города приняли решение затушить Вечный огонь "в целях экономии газа", однако в 2022 году после освобождения Мелитополя памятник привели в порядок и теперь следят за ним, бережно храня память о героических подвигах своего народа.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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мелитополь, видео, общество
В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам – видео

В Мелитополе восстановили мемориал советским воинам "Братское кладбище"

19:32 23.07.2022
 
© РИА Новости КрымВ Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище"
В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал Братское кладбище - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым
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В Мелитополе реконструировали и благоустроили мемориал "Братское кладбище", воздвигнутый в 60-х годах прошлого века в память о павших боях при освобождении города. В годы Великой Отечественной войны здесь погибло более трех тысяч советских воинов, из них около 2 300 похоронены на воинском кладбище. В их числе – 20 Героев Советского Союза.
Мемориал состоит из нескольких скульптурных групп: стела с именами погибших, Скорбящая мать, Спящие воины. На входе установлен танк Т-70 ш старшего лейтенанта Сергея Гаврюшова, который первым ворвался на улицы города в октябре 1943 года. Сам воин похоронен здесь же. После 2014 года действовавшие на тот момент власти города приняли решение затушить Вечный огонь "в целях экономии газа", однако в 2022 году после освобождения Мелитополя памятник привели в порядок и теперь следят за ним, бережно храня память о героических подвигах своего народа.
 
МелитопольВидеоОбщество
 
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