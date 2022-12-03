https://crimea.ria.ru/20221203/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-dekabrya-1125667675.html

Главные события и заявления дня: 3 декабря

Главные события и заявления дня: 3 декабря - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Главные события и заявления дня: 3 декабря

В Крыму продлят мораторий на курортный сбор. Гроссмейстер Карякин собрался в президенты. Крымские отели стали лучшими в престижной Нацпремии. РИА Новости Крым, 03.12.2022

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2022-12-03T20:01

2022-12-03T21:16

главное за день

специальная военная операция рф на украине

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продлят мораторий на курортный сбор. Гроссмейстер Карякин собрался в президенты. Крымские отели стали лучшими в престижной Нацпремии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Мораторий" на курортВ Крыму продлят введенный ранее мораторий на установление курортного сбора. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Закон о введении курортного сбора был принят летом 2017 года. Согласно ему, в качестве эксперимента в ряде регионов вводится сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой. Период действия эксперимента – с 2018 по 2022 год. К нему подключились Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, а также Крым. Позже в РК его отменили.Призовые отелиКрымские отели взяли три приза в Национальной премии. За год на конкурс было подано более 400 заявок из 35 регионов России. В финал Премии-2022 вышли 159 номинантов.Престижные премии взяли отель Palmira Palace Resort & SPA как "Лучший курортный отель", в номинации "Лучший семейный отель" победил отель More Spa & Resort, а "Лучшим отелем категории "пять звезд"" стал Крымский Бриз Hotel & Villas.Переправу штормитВ Керченском проливе действует штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Накануне работа Керченской паромной переправы была остановлена. За сутки паромы смогли выполнить только четыре рейса.В президентыРоссийский гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России.Карякин хочет "организовать работу с молодыми талантами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы наши игроки и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни".Хроники СВОВС РФ отбили попытки ВСУ атаковать на разных направлениях, уничтожены около 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, на Купянском направлении противник пытался атаковать в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР).На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены при попытке атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских солдат и техника.Также ВСУ намеревались провести контратаку на Южно-Донецком направлении, однако были отброшены назад силами штурмовой авиации и артиллеристами.

https://crimea.ria.ru/20221203/selskie-gostinitsy-v-krymu-chto-ikh-zhdet-s-novymi-trebovaniyami-mineka-1125664051.html

https://crimea.ria.ru/20221203/lyudi-vozvraschayutsya-naselenie-prifrontovoy-vasilevki-vyroslo-vdvoe-1125647232.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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