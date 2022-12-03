https://crimea.ria.ru/20221203/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya-svodka-za-sutki-1125664529.html

Ситуация на линии соприкосновения: сводка за сутки

Ситуация на линии соприкосновения: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Ситуация на линии соприкосновения: сводка за сутки

Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на разных направлениях, уничтожены около 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T15:01

2022-12-03T15:01

2022-12-03T15:01

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на разных направлениях, уничтожены около 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, на Купянском направлении противник пытался атаковать в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР)."Упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем атака предотвращена. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа", - говорится в сводке. На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены при попытке атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских солдат и техника.Также ВСУ намеревались провести контратаку на Южно-Донецком направлении, в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское. Однако были отброшены назад силами штурмовой авиации и артиллеристами. Противник потерял более 40 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221202/ukrainskoe-nastuplenie-na-ldnr-podavleno-unichtozheny-sotni-boevikov-1125652251.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)