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В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России
В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России - РИА Новости Крым, 26.11.2022
В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России
В определенной мере цензура нужна, чтобы вычистить из культурного поля то, что не просто его засоряет, а несет вред и даже угрозу российскому обществу. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T18:42
2022-11-26T19:58
радио "спутник в крыму"
культура
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В определенной мере цензура нужна, чтобы вычистить из культурного поля то, что не просто его засоряет, а несет вред и даже угрозу российскому обществу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.Госдума 21 ноября утвердила создание в РФ нового общероссийского внепартийного движения "Культурный фронт России", инициатором выступил депутат ГД, Народный артист России Николай Бурляев. По его словам, решение принято, так как стране необходима "национализация культуры на основе традиционных ценностей", а также "мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства".По мнению Савченко, сегодня действительно важно объединиться в этом направлении.Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе &gt;&gt;"Поле культуры нельзя оставлять на дикое произрастание, а оно уже не просто не возделывается, а заросло сорняками, и нужна борьба с ними. Нужно избавиться от того, что замусоривает нашу культуру, то есть среду обитания духа и души", – сказала Савченко.Для реализации этой задачи нужны "инструменты тонкой настройки", добавила она, отметив, что одними запретами действовать неправильно. "Не обязательно наказывать и выбрасывать. Просто не поощрять", – уточнила Савченко.Что касается цензуры, Савченко уверена, что ее дозированное введение не будет лишним."Я считаю, что в определенной мере цензура, конечно, нужна. Потому что творчество - оно безбрежное. И где грань между тем, что развивает общество, и тем, что несет ему угрозу? Поэтому важно выработать определенные четкие критерии: несет ли это обществу пользу или вред, может ли это быть использовано во благо. А опираться при этом необходимо на наши традиции", – заключила Савченко.Ранее общественность Севастополя обратилась к Путину с просьбой поддержать создание в РФ антинацистского фронта.
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культура, мнения
В Госсовете Крыма выступили в поддержку цензуры в культуре России

Советник председателя ГС Крыма Савченко: в определенной мере цензура нужна

18:42 26.11.2022 (обновлено: 19:58 26.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В определенной мере цензура нужна, чтобы вычистить из культурного поля то, что не просто его засоряет, а несет вред и даже угрозу российскому обществу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.
Госдума 21 ноября утвердила создание в РФ нового общероссийского внепартийного движения "Культурный фронт России", инициатором выступил депутат ГД, Народный артист России Николай Бурляев. По его словам, решение принято, так как стране необходима "национализация культуры на основе традиционных ценностей", а также "мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства".
По мнению Савченко, сегодня действительно важно объединиться в этом направлении.
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"Поле культуры нельзя оставлять на дикое произрастание, а оно уже не просто не возделывается, а заросло сорняками, и нужна борьба с ними. Нужно избавиться от того, что замусоривает нашу культуру, то есть среду обитания духа и души", – сказала Савченко.
Для реализации этой задачи нужны "инструменты тонкой настройки", добавила она, отметив, что одними запретами действовать неправильно. "Не обязательно наказывать и выбрасывать. Просто не поощрять", – уточнила Савченко.

В частности, не поощрять то, что нетрадиционно для России. Это важно с точки зрения распределения средств: бюджетные деньги должны расходоваться на то, что необходимо стране и действительно нуждается в поддержке, пояснила представитель Госсовета Крыма.

Что касается цензуры, Савченко уверена, что ее дозированное введение не будет лишним.
"Я считаю, что в определенной мере цензура, конечно, нужна. Потому что творчество - оно безбрежное. И где грань между тем, что развивает общество, и тем, что несет ему угрозу? Поэтому важно выработать определенные четкие критерии: несет ли это обществу пользу или вред, может ли это быть использовано во благо. А опираться при этом необходимо на наши традиции", – заключила Савченко.
Ранее общественность Севастополя обратилась к Путину с просьбой поддержать создание в РФ антинацистского фронта.
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