https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopoltsy-obratilis-k-putinu-1125353087.html
Севастопольцы обратились к Путину
Севастопольцы обратились к Путину - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Севастопольцы обратились к Путину
Общественность Севастополя обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в России антинацистского фронта, аналогичного тому,... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T08:52
2022-11-14T08:52
2022-11-14T08:52
севастополь
общество
владимир путин (политик)
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СЕВАТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Общественность Севастополя обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в России антинацистского фронта, аналогичного тому, который действовал в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила руководитель молодежного патриотического движения "Золотая лоза" Лариса Пьяных, ее слова приводит отдел информационного обеспечения Черноморского флота.По мнению ветерана ЧФ, подводника Евгения Копцева, сама необходимость борьбы с фашизмом сегодня стала так актуальна потому, что к словам о его существовании и попытках расцвета, в частности на Украине, долго не прислушивались, относились "со смехом", просто не воспринимая в серьез.Теперь же в современных украинских прокламациях "за подписью Зеленского" можно прочесть целые абзацы, совпадающие с текстом листовок, которые "фашисты писали, обращаясь к жителям Мелитополя в 1942 году", заметил он."Там два абзаца совпадают буквально слово в слово. То есть фашизм на Украине укоренился", – сказал Копцев.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-seyme-polshi-trebuyut-ot-ukraintsev-osudit-oun-upa-1125338839.html
https://crimea.ria.ru/20221105/zakharova-vyskazalas-naschet-golosovaniya-v-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-1125243353.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, владимир путин (политик)
Севастопольцы обратились к Путину
Общественность Севастополя обратилась к Путину с просьбой создать антинацистский фронт
СЕВАТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Общественность Севастополя обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в России антинацистского фронта, аналогичного тому, который действовал в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила руководитель молодежного патриотического движения "Золотая лоза" Лариса Пьяных, ее слова приводит отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
По мнению ветерана ЧФ, подводника Евгения Копцева, сама необходимость борьбы с фашизмом сегодня стала так актуальна потому, что к словам о его существовании и попытках расцвета, в частности на Украине, долго не прислушивались, относились "со смехом", просто не воспринимая в серьез.
Теперь же в современных украинских прокламациях "за подписью Зеленского" можно прочесть целые абзацы, совпадающие с текстом листовок, которые "фашисты писали, обращаясь к жителям Мелитополя в 1942 году", заметил он.
"Там два абзаца совпадают буквально слово в слово. То есть фашизм на Украине укоренился", – сказал Копцев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась
об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием.