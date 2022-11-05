https://crimea.ria.ru/20221105/zakharova-vyskazalas-naschet-golosovaniya-v-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-1125243353.html

Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма

Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T13:13

2022-11-05T13:13

2022-11-05T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием. Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН принял документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения своей спецоперации на Украине.Как отметила представитель МИД, "в этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли".Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму >>"Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – подытожила Мария Захарова.

https://crimea.ria.ru/20220728/ot-rukha-do-azova-kak-ukraina-prishla-ot-natsionalizma-k-natsizmu-1123953754.html

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оон, мария захарова, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), в мире