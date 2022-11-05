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Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма
Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T13:13
2022-11-05T13:14
оон
мария захарова
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием. Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН принял документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения своей спецоперации на Украине.Как отметила представитель МИД, "в этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли".Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму &gt;&gt;"Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – подытожила Мария Захарова.
https://crimea.ria.ru/20220728/ot-rukha-do-azova-kak-ukraina-prishla-ot-natsionalizma-k-natsizmu-1123953754.html
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оон, мария захарова, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), в мире
Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма

Захарова обвинила ЕС в политическом лицемерии по вопросу героизации фашизма

13:13 05.11.2022 (обновлено: 13:14 05.11.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об официальной позиции членов ЕС в вопросе героизации фашизма, назвав ее политическим лицемерием.
Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН принял документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За проголосовали 106 стран, воздержались 15. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения своей спецоперации на Украине.
"Что такое политическое лицемерие? Объясняю на конкретном примере. В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании. Столицы членов Европейского союза всегда воздерживались, кроме одного случая. В 2011 году в Евросоюзе был раскол, когда часть государств проголосовала "против" (таких было большинство), а часть воздержалась", – написала Захарова.
Как отметила представитель МИД, "в этом году в Третьем комитете (предваряет голосование на Генассамблее) они все проголосовали против. И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли".
Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму >>
"Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – подытожила Мария Захарова.
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