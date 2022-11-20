Главные события и заявления дня: 20 ноября
Главные события и заявления воскресенья, 20 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Массированный удар по ЗАЭС и призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы станции. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Новые атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Крупный пожар в центре Москвы. Заявление Медведева о бессмысленности "возврата" Крыма. Риски по эпидемии гриппа в Крыму.
Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.
Массированный удар по ЗАЭС и призыв МАГАТЭ
В воскресенье советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ повреждения получили стратегические объекты Запорожской АЭС. Никто из персонала станции не пострадал.
В этот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции.
Ситуация на линии соприкосновения
ВС РФ подавили 40-ю артиллерийскую бригаду ВСУ в районах Волчанска и Гатища Харьковской области, обстреливающую Белгородскую область. Уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.
Кроме того, авиация РФ уничтожила на заводе "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины.
Также российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области и 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 153-х районах.
Атаки ВСУ на Белгородскую область
Украинские боевики снова обстреляли Белгородскую область. 20 ноября под ударом оказалось приграничное село Нижний Ольшанец. В результате пострадали два мирных жителя. Женщина и мужчина с осколочными ранениями доставлены в больницу. Повреждения получили десять частных жилых домов.
Пожар в Москве
Днем 20 ноября около Комсомольской площади в Москве загорелось двухэтажное кирпичное складское здание, через несколько часов огонь распространился на территории 2,5 тыс. "квадратов", произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
Для тушения пожара привлекли три вертолета Ка-32, пожарный поезд и 80 человек личного состава. Из горящего здания эвакуировали людей, также проведена эвакуация из смежных строений.
Заявление Медведева
Не только Крым, но и Киев исторически являются русскими землями. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления о "возврате Крыма", которые звучат с украинской стороны.
"Хочу им напомнить непреложные факты: Киев – столица Древней Руси. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев – республиканская столица в составе СССР. И, наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать…", - написал в воскресенье зампред Совбеза РФ.
Риски по эпидемии гриппа в Крыму
В течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад
"Ниша никогда не бывает пустой, и, возможно, именно в этом эпидсезоне мы все-таки встретимся с циркуляцией вирусов гриппа, как это уже отмечается в более северных регионах. Два сезона мы не то чтобы не замечали и не фиксировали грипп, он был незначительным, ковид его вытеснил. И это скорее отрицательный момент, потому что за это время организм его подзабыл".