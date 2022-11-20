https://crimea.ria.ru/20221120/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-noyabrya-1125458747.html

Главные события и заявления дня: 20 ноября

Главные события и заявления дня: 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Главные события и заявления дня: 20 ноября

Массированный удар по ЗАЭС и призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы станции. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Новые атаки украинских боевиков на Белгородскую... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T20:06

2022-11-20T20:06

2022-11-20T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Массированный удар по ЗАЭС и призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы станции. Успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Новые атаки украинских боевиков на Белгородскую область. Крупный пожар в центре Москвы. Заявление Медведева о бессмысленности "возврата" Крыма. Риски по эпидемии гриппа в Крыму.Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по ЗАЭС и призыв МАГАТЭВ воскресенье советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ повреждения получили стратегические объекты Запорожской АЭС. Никто из персонала станции не пострадал. В этот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции.Ситуация на линии соприкосновенияВС РФ подавили 40-ю артиллерийскую бригаду ВСУ в районах Волчанска и Гатища Харьковской области, обстреливающую Белгородскую область. Уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих. Кроме того, авиация РФ уничтожила на заводе "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины.Также российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области и 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 153-х районах.Атаки ВСУ на Белгородскую областьУкраинские боевики снова обстреляли Белгородскую область. 20 ноября под ударом оказалось приграничное село Нижний Ольшанец. В результате пострадали два мирных жителя. Женщина и мужчина с осколочными ранениями доставлены в больницу. Повреждения получили десять частных жилых домов.Пожар в МосквеДнем 20 ноября около Комсомольской площади в Москве загорелось двухэтажное кирпичное складское здание, через несколько часов огонь распространился на территории 2,5 тыс. "квадратов", произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами. Для тушения пожара привлекли три вертолета Ка-32, пожарный поезд и 80 человек личного состава. Из горящего здания эвакуировали людей, также проведена эвакуация из смежных строений.Заявление МедведеваНе только Крым, но и Киев исторически являются русскими землями. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления о "возврате Крыма", которые звучат с украинской стороны.Риски по эпидемии гриппа в КрымуВ течение нескольких месяцев в Крыму регистрируется низкий уровень заболеваемости COVID-19, что может повлиять на распространение вирусов гриппа среди населения, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад"Ниша никогда не бывает пустой, и, возможно, именно в этом эпидсезоне мы все-таки встретимся с циркуляцией вирусов гриппа, как это уже отмечается в более северных регионах. Два сезона мы не то чтобы не замечали и не фиксировали грипп, он был незначительным, ковид его вытеснил. И это скорее отрицательный момент, потому что за это время организм его подзабыл".

https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html

https://crimea.ria.ru/20221120/chislo-postradavshikh-ot-obstrela-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-1125455624.html

https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html

https://crimea.ria.ru/20221120/zavtra-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1125453456.html

крым

москва

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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