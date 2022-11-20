https://crimea.ria.ru/20221120/vks-unichtozhili-tsekh-motor-sichpo-sborke-aviadvigateley-dlya-vsu-1125456466.html

ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ

ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2022

ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ

Авиация РФ уничтожила на заводе "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T14:12

2022-11-20T14:12

2022-11-20T14:19

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Авиация РФ уничтожила на заводе "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 153-х районах. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221118/massirovannye-udary-po-ukraine-kommentariy-minoborony-1125433613.html

запорожская область

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2022

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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, запорожская область