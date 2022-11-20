https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2022
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T16:41
2022-11-20T16:41
2022-11-20T16:41
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма виден из разных концов столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.По данным пресс-службы, на место немедленно выехали спасатели, которые сейчас продолжают борьбу с пламенем, для тушения склада запрошена помощь авиации. Сейчас для тушения пожара задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек личного состава."В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - уточняют спасатели.В столичном управлении Роспотребнадоза сообщили о том, что в районе возгорания отобраны пробы воздуха и направлены в лабораторию для исследования на загрязнение в связи с пожаром. Городской департамент транспорта сообщил, что возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А, строение 18 не влияет на дорожное движение. То же заявили в РЖД - несмотря на то, что пожар произошел вблизи железнодорожных вокзалов, происшествие не влияет на движение поездов, пассажирам ничего не угрожает, пишут РИА Новости.
москва
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), москва
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
В центре Москвы у Комсомольской площади произошел крупный пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма виден из разных концов столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
По данным пресс-службы, на место немедленно выехали спасатели, которые сейчас продолжают борьбу с пламенем, для тушения склада запрошена помощь авиации. Сейчас для тушения пожара задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек личного состава.
"В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - уточняют спасатели.
Из горящего здания к этому времени эвакуированы семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание. Как сообщают СМИ, также началась эвакуация людей из смежных строений.
В столичном управлении Роспотребнадоза сообщили о том, что в районе возгорания отобраны пробы воздуха и направлены в лабораторию для исследования на загрязнение в связи с пожаром. Городской департамент транспорта сообщил, что возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А, строение 18 не влияет на дорожное движение. То же заявили в РЖД - несмотря на то, что пожар произошел вблизи железнодорожных вокзалов, происшествие не влияет на движение поездов, пассажирам ничего не угрожает, пишут РИА Новости.