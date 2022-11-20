Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2022
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T16:41
2022-11-20T16:41
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125458346_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_aa04aad7b6642d229545199492d7e0f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма виден из разных концов столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.По данным пресс-службы, на место немедленно выехали спасатели, которые сейчас продолжают борьбу с пламенем, для тушения склада запрошена помощь авиации. Сейчас для тушения пожара задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек личного состава."В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - уточняют спасатели.В столичном управлении Роспотребнадоза сообщили о том, что в районе возгорания отобраны пробы воздуха и направлены в лабораторию для исследования на загрязнение в связи с пожаром. Городской департамент транспорта сообщил, что возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А, строение 18 не влияет на дорожное движение. То же заявили в РЖД - несмотря на то, что пожар произошел вблизи железнодорожных вокзалов, происшествие не влияет на движение поездов, пассажирам ничего не угрожает, пишут РИА Новости.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125458346_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2e0521d8f30ca36cf739fa348add6da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), москва
В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей

В центре Москвы у Комсомольской площади произошел крупный пожар

16:41 20.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в районе Комсомольской площади в Москве
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма виден из разных концов столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
По данным пресс-службы, на место немедленно выехали спасатели, которые сейчас продолжают борьбу с пламенем, для тушения склада запрошена помощь авиации. Сейчас для тушения пожара задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек личного состава.
"В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - уточняют спасатели.
Из горящего здания к этому времени эвакуированы семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание. Как сообщают СМИ, также началась эвакуация людей из смежных строений.
В столичном управлении Роспотребнадоза сообщили о том, что в районе возгорания отобраны пробы воздуха и направлены в лабораторию для исследования на загрязнение в связи с пожаром. Городской департамент транспорта сообщил, что возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А, строение 18 не влияет на дорожное движение. То же заявили в РЖД - несмотря на то, что пожар произошел вблизи железнодорожных вокзалов, происшествие не влияет на движение поездов, пассажирам ничего не угрожает, пишут РИА Новости.
 
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Москва
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей
16:03Какой вирус может вытеснить COVID в Крыму – эксперт
15:32Украинский военный с оружием незаконно пересек белорусскую границу
15:07Медведев объяснил бессмысленность "возврата" Крыма
14:41"Вы играете с огнем": МАГАТЭ призывает остановить обстрелы ЗАЭС
14:34ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
14:12ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ
13:31Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
13:17Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
12:53Сербия и Косово будут договариваться
12:40Число пострадавших от обстрела в Белгородской области выросло
12:24В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС
11:31Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
11:11Завтра землю накроет магнитная буря
10:42Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
10:25Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет
10:13Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
10:06Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
09:59Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
09:36Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
Лента новостейМолния