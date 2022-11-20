https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html

В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей

В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2022

В центре Москвы горит склад, спасатели эвакуируют людей

Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T16:41

2022-11-20T16:41

2022-11-20T16:41

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Около Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в Москве горит двухэтажное кирпичное складское здание, к этому времени огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма виден из разных концов столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.По данным пресс-службы, на место немедленно выехали спасатели, которые сейчас продолжают борьбу с пламенем, для тушения склада запрошена помощь авиации. Сейчас для тушения пожара задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек личного состава."В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами", - уточняют спасатели.В столичном управлении Роспотребнадоза сообщили о том, что в районе возгорания отобраны пробы воздуха и направлены в лабораторию для исследования на загрязнение в связи с пожаром. Городской департамент транспорта сообщил, что возгорание в здании по адресу Комсомольская площадь, 1А, строение 18 не влияет на дорожное движение. То же заявили в РЖД - несмотря на то, что пожар произошел вблизи железнодорожных вокзалов, происшествие не влияет на движение поездов, пассажирам ничего не угрожает, пишут РИА Новости.

москва

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), москва