https://crimea.ria.ru/20221120/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-ranena-zhenschina-est-razrusheniya-1125452812.html

Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения

Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения

Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T10:13

2022-11-20T10:13

2022-11-20T10:13

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, повреждены шесть частных жилых домов. Местные власти, а также оперативные службы продолжают подомовой обход территории.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.

https://crimea.ria.ru/20221119/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-vsu-shebekino-1125447809.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия