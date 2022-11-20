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Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:13
2022-11-20T10:13
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, повреждены шесть частных жилых домов. Местные власти, а также оперативные службы продолжают подомовой обход территории.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
https://crimea.ria.ru/20221119/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-vsu-shebekino-1125447809.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения

ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области

10:13 20.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его данным, повреждены шесть частных жилых домов. Местные власти, а также оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
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Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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