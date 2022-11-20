https://crimea.ria.ru/20221120/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-ranena-zhenschina-est-razrusheniya-1125452812.html
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:13
2022-11-20T10:13
2022-11-20T10:13
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец в Белгородской области, в результате ранена женщина, есть разрушения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, повреждены шесть частных жилых домов. Местные власти, а также оперативные службы продолжают подомовой обход территории.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
https://crimea.ria.ru/20221119/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-vsu-shebekino-1125447809.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области