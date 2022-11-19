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ВСУ вновь обстреливают Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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ВСУ вновь обстреливают Шебекино
ВСУ вновь обстреливают Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022
ВСУ вновь обстреливают Шебекино
Под обстрел обстреа города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, как минимум один человек получил ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T15:56
2022-11-19T17:13
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Под обстрел обстреа города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, как минимум один человек получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.На данный момент известно об одной пострадавшей – женщина получила ранения.Глава региона добавил, что все оперативные и аварийные службы выехали на место.Накануне в результате удара ВСУ по селу Устинка в Шебекинском городском округе погиб мужчина 80-ти лет. Были повреждены шесть частных домов.Украинские боевики продолжают регулярно обстреливать приграничные территории России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-iz-grada-obstrelyali-shkolu-v-bryanskoy-oblasti-1125444864.html
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белгородская область, происшествия
ВСУ вновь обстреливают Шебекино

Губернатор: под обстрел ВСУ попали жилые районы и предприятия Шебекино

15:56 19.11.2022 (обновлено: 17:13 19.11.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Под обстрел обстреа города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, как минимум один человек получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи", – написал Гладков.

На данный момент известно об одной пострадавшей – женщина получила ранения.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области
Глава региона добавил, что все оперативные и аварийные службы выехали на место.
Накануне в результате удара ВСУ по селу Устинка в Шебекинском городском округе погиб мужчина 80-ти лет. Были повреждены шесть частных домов.
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Украинские боевики продолжают регулярно обстреливать приграничные территории России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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