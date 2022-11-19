https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-vnov-obstrelivayut-shebekino-est-postradavshie-1125445996.html

ВСУ вновь обстреливают Шебекино

ВСУ вновь обстреливают Шебекино - РИА Новости Крым, 19.11.2022

ВСУ вновь обстреливают Шебекино

Под обстрел обстреа города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, как минимум один человек получил ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T15:56

2022-11-19T15:56

2022-11-19T17:13

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Под обстрел обстреа города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, как минимум один человек получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.На данный момент известно об одной пострадавшей – женщина получила ранения.Глава региона добавил, что все оперативные и аварийные службы выехали на место.Накануне в результате удара ВСУ по селу Устинка в Шебекинском городском округе погиб мужчина 80-ти лет. Были повреждены шесть частных домов.Украинские боевики продолжают регулярно обстреливать приграничные территории России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-iz-grada-obstrelyali-shkolu-v-bryanskoy-oblasti-1125444864.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия