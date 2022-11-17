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ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T13:17
2022-11-17T13:49
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На место выехали все оперативные службы, добавил Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ обстреляли Шебекино вечером 15 ноября. Погибли два человека, еще трое пострадали.
https://crimea.ria.ru/20221115/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbili-tochku-u-est-pogibshiy-1125388382.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Шебекино, есть пострадавшая

13:17 17.11.2022 (обновлено: 13:49 17.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУстановка "Град"
Установка Град - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На место выехали все оперативные службы, добавил Гладков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ обстреляли Шебекино вечером 15 ноября. Погибли два человека, еще трое пострадали.
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