https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T13:17
2022-11-17T13:17
2022-11-17T13:49
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На место выехали все оперативные службы, добавил Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ обстреляли Шебекино вечером 15 ноября. Погибли два человека, еще трое пострадали.
https://crimea.ria.ru/20221115/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbili-tochku-u-est-pogibshiy-1125388382.html
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Шебекино, есть пострадавшая
13:17 17.11.2022 (обновлено: 13:49 17.11.2022)