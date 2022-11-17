https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html

ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области

ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022

ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области

Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T13:17

2022-11-17T13:17

2022-11-17T13:49

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122782010_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_7f5a9e436f966c92d0d1b58ee9dac119.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды РСЗО "Град" попали в жилой дом, пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На место выехали все оперативные службы, добавил Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ обстреляли Шебекино вечером 15 ноября. Погибли два человека, еще трое пострадали.

https://crimea.ria.ru/20221115/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbili-tochku-u-est-pogibshiy-1125388382.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)