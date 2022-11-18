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Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:27
2022-11-18T17:27
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, повреждены линии электропередачи и четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы. Представители местной власти продолжают подомовой обход территории.Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы приграничных территорий России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший

Гладков: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, есть погибший

17:27 18.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина
В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, повреждены линии электропередачи и четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы. Представители местной власти продолжают подомовой обход территории.
Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы приграничных территорий России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница
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