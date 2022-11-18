https://crimea.ria.ru/20221118/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-vsu---est-pogibshiy-1125438174.html

Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший

Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший

В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T17:27

2022-11-18T17:27

2022-11-18T17:27

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, повреждены линии электропередачи и четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы. Представители местной власти продолжают подомовой обход территории.Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы приграничных территорий России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница

https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия