https://crimea.ria.ru/20221118/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-vsu---est-pogibshiy-1125438174.html
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:27
2022-11-18T17:27
2022-11-18T17:27
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125438058_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c00529512c5a5d88072e8e20f4098ef8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его словам, повреждены линии электропередачи и четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы. Представители местной власти продолжают подомовой обход территории.Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы приграничных территорий России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125438058_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_50385168ee6f565e17b2d602ab4a5303.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Белгородская область снова под огнем ВСУ - есть погибший
Гладков: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, есть погибший
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела приграничного села в Шебекинском городском округе Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, повреждены линии электропередачи и четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы. Представители местной власти продолжают подомовой обход территории.
Украинские боевики продолжают регулярные обстрелы приграничных территорий России. Так, во вторник в результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения. В этот же день над областью сбили "Точку-У", погиб мужчина. 17 ноября украинские снаряды "Града" попали в частный жилой дом, в результате тяжело ранена местная жительница