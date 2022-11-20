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ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2022
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T14:34
2022-11-20T14:34
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20221120/chislo-postradavshikh-ot-obstrela-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-1125455624.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, белгородская область
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

Российские артиллеристы поразили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

14:34 20.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.
В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБелгородская область
 
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