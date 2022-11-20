https://crimea.ria.ru/20221120/vs-rf-podavili-brigadu-vsu-obstrelivayuschuyu-belgorodskuyu-oblast-1125456597.html

ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2022

ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T14:34

2022-11-20T14:34

2022-11-20T14:34

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125350891_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_e96af59f829fe62855bce5b8ee31ca3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20221120/chislo-postradavshikh-ot-obstrela-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-1125455624.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, белгородская область