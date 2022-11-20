https://crimea.ria.ru/20221120/vs-rf-podavili-brigadu-vsu-obstrelivayuschuyu-belgorodskuyu-oblast-1125456597.html
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2022
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T14:34
2022-11-20T14:34
2022-11-20T14:34
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы поразили дивизион артиллерийской бригады ВСУ, которая обстреливала приграничные территории Белгородской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам в приграничных регионах РФ. Накануне под обстрел попал город Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ попали промышленные объекты, здание общежития, как минимум один человек получил ранения.В воскресенье украинские боевики обстреляли приграничное село Нижний Ольшанец, два человека получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20221120/chislo-postradavshikh-ot-obstrela-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-1125455624.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, белгородская область
ВС РФ подавили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
Российские артиллеристы поразили бригаду ВСУ, обстреливающую Белгородскую область