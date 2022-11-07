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Главные события и заявления дня: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Главные события и заявления дня: 7 ноября
Главные события и заявления дня: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Главные события и заявления дня: 7 ноября
Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и ЛНР. Путин назвал число мобилизованных россиян в зоне спецоперации. На Украине заявили о большом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T22:03
2022-11-07T22:03
главное за день
новости
украина
частичная мобилизация
крымский мост
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и ЛНР. Путин назвал число мобилизованных россиян в зоне спецоперации. На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии. Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины. На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта, но добавят поезда. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Неудачные атаки ВСУ на Херсонщине и в ЛНРВооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Речь идет о Купянском, Николаево-Криворожском и Красно-Лиманском направлениях, где противник понес большие потери в живой силе и технике.Мобилизованные в зоне СВООколо 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Остальные бойцы сейчас находятся на полигонах.Украина без светаПлановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях областях Украины. "Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу", - констатировали в "Укрэнерго".Особенно большой дефицит электроэнергии образовался на севере и в центральных регионах страны, где применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится, признали в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.Национализация предприятий украинских олигарховВласти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор"."Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины. Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения ", - пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Ограничение движения по Крымскому мосту8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Движение поездов будет осуществляться штатно. При этом в указанный период будет добавлен еще один рейс пригородного поезда Анапа-Керчь. Движение автобусов на период проведения работ временно приостановят, автобусы будут находиться на автостанциях и автовокзалах Крыма, где возможно в комфортных условиях ожидать открытия моста. Республиканские власти призывают всех, кто планирует ехать через Керченский пролив, учитывать информацию о предстоящем ограничении и перенести поездку, либо воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.
https://crimea.ria.ru/20221107/putin-nazval-chislo-mobilizovannykh-v-zone-spetsoperatsii-1125266883.html
https://crimea.ria.ru/20221107/v-kieve-rasskazali-o-sudbe-natsionalizirovannykh-ukrainskikh-aktivov-1125265961.html
украина
крымский мост
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главное за день, новости, украина, частичная мобилизация, крымский мост, специальная военная операция рф на украине
Главные события и заявления дня: 7 ноября

Главные события и заявления понедельника, 7 ноября

22:03 07.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и ЛНР. Путин назвал число мобилизованных россиян в зоне спецоперации. На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии. Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины. На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта, но добавят поезда.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Неудачные атаки ВСУ на Херсонщине и в ЛНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Речь идет о Купянском, Николаево-Криворожском и Красно-Лиманском направлениях, где противник понес большие потери в живой силе и технике.
Мобилизованные в зоне СВО
Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Остальные бойцы сейчас находятся на полигонах.
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
17:46
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Украина без света
Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях областях Украины. "Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу", - констатировали в "Укрэнерго".
Особенно большой дефицит электроэнергии образовался на севере и в центральных регионах страны, где применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится, признали в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.
Национализация предприятий украинских олигархов
Власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".
"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины. Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения ", - пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Здание компании ОАО Укрнафта - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
17:19
В Киеве рассказали о судьбе национализированных украинских активов
Ограничение движения по Крымскому мосту
8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Движение поездов будет осуществляться штатно. При этом в указанный период будет добавлен еще один рейс пригородного поезда Анапа-Керчь.
Движение автобусов на период проведения работ временно приостановят, автобусы будут находиться на автостанциях и автовокзалах Крыма, где возможно в комфортных условиях ожидать открытия моста. Республиканские власти призывают всех, кто планирует ехать через Керченский пролив, учитывать информацию о предстоящем ограничении и перенести поездку, либо воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.
 
Главное за деньНовостиУкраинаЧастичная мобилизацияКрымский мостСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
22:27В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
22:03Главные события и заявления дня: 7 ноября
21:41Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь
21:06Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
20:38Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье
20:13На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
19:54Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
19:37Генсек ООН предрек человечеству климатический ад
19:19Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
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18:46Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС
18:36На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии
18:23Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
17:46Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
17:19В Киеве рассказали о судьбе национализированных украинских активов
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