Главные события и заявления дня: 7 ноября
Главные события и заявления понедельника, 7 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и ЛНР. Путин назвал число мобилизованных россиян в зоне спецоперации. На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии. Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины. На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта, но добавят поезда.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Неудачные атаки ВСУ на Херсонщине и в ЛНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Речь идет о Купянском, Николаево-Криворожском и Красно-Лиманском направлениях, где противник понес большие потери в живой силе и технике.
Мобилизованные в зоне СВО
Около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Остальные бойцы сейчас находятся на полигонах.
Украина без света
Плановые отключения света введены с утра понедельника в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях областях Украины. "Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу", - констатировали в "Укрэнерго".
Особенно большой дефицит электроэнергии образовался на севере и в центральных регионах страны, где применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится, признали в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.
Национализация предприятий украинских олигархов
Власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".
"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины. Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения ", - пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Ограничение движения по Крымскому мосту
8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Движение поездов будет осуществляться штатно. При этом в указанный период будет добавлен еще один рейс пригородного поезда Анапа-Керчь.
Движение автобусов на период проведения работ временно приостановят, автобусы будут находиться на автостанциях и автовокзалах Крыма, где возможно в комфортных условиях ожидать открытия моста. Республиканские власти призывают всех, кто планирует ехать через Керченский пролив, учитывать информацию о предстоящем ограничении и перенести поездку, либо воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.