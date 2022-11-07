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Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР
Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T13:43
2022-11-07T13:43
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении противник при поддержке иностранных наемников в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено."В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов", — рассказали в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении противник предпринимал попытки наступать на ЛНР двумя батальонными тактическими группами, но все атаки также были отражены."В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщили в министерстве."Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — добавили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221107/vsu-vnov-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-krupnokalibernymi-snaryadami-1125261112.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР

Минобороны: Армия России отразила атаки ВСУ на Херсонскую область и в ЛНР

13:43 07.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в рамках спецоперации
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в рамках спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении противник при поддержке иностранных наемников в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено.
"В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов", — рассказали в Минобороны.
На Красно-Лиманском направлении противник предпринимал попытки наступать на ЛНР двумя батальонными тактическими группами, но все атаки также были отражены.
"В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщили в министерстве.
На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ на Херсонскую область.
"Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — добавили в оборонном ведомстве.
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