https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-voennye-otbili-ataki-na-khersonskuyu-oblast-i-v-lnr-1125261781.html

Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР

Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР

Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T13:43

2022-11-07T13:43

2022-11-07T13:43

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении противник при поддержке иностранных наемников в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено."В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов", — рассказали в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении противник предпринимал попытки наступать на ЛНР двумя батальонными тактическими группами, но все атаки также были отражены."В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", — сообщили в министерстве."Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — добавили в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221107/vsu-vnov-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-krupnokalibernymi-snaryadami-1125261112.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)