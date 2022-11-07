https://crimea.ria.ru/20221107/ogranichenie-na-krymskom-mostu-kak-budut-khodit-poezda-i-avtobusy-1125260188.html
Ограничение на Крымском мосту: как будут ходить поезда и автобусы
Ограничение на Крымском мосту: как будут ходить поезда и автобусы - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Ограничение на Крымском мосту: как будут ходить поезда и автобусы
Дополнительный электропоезд сообщением Анапа-Керчь запустят 8 ноября на период ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказал врио министра... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:07
2022-11-07T12:07
2022-11-07T12:07
крымский мост
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительный электропоезд сообщением Анапа-Керчь запустят 8 ноября на период ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.Минтранс России ранее предупредил о том, что 8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.Он отметил, что ежесуточно по Крымскому мосту в обоих направлениях проезжают около пяти тысяч транспортных средств. В связи с этим республиканские власти призывают всех, кто планирует ехать через Керченский пролив, учитывать информацию о предстоящем ограничении и перенести поездку, либо воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.
https://crimea.ria.ru/20221107/v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-preduprezhdenie--chto-s-paromnoy-perepravoy-1125258572.html
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крымский мост, транспорт, крым
Ограничение на Крымском мосту: как будут ходить поезда и автобусы
Из-за ограничения проезда машин по Крымскому мосту запустят дополнительный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительный электропоезд сообщением Анапа-Керчь запустят 8 ноября на период ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
Минтранс России ранее предупредил о том, что 8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.
"Движение поездов будет осуществляться в штатном режиме. При этом в указанный период будет добавлен еще один летний рейс пригородного поезда "Анапа-Керчь". Движение автобусов на период проведения работ будет временно приостановлено, автобусы будут находиться непосредственно на автостанциях и автовокзалах Крыма, где возможно в комфортных условиях ожидать открытия моста", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ежесуточно по Крымскому мосту в обоих направлениях проезжают около пяти тысяч транспортных средств. В связи с этим республиканские власти призывают всех, кто планирует ехать через Керченский пролив, учитывать информацию о предстоящем ограничении и перенести поездку, либо воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.