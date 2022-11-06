https://crimea.ria.ru/20221106/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-noyabrya-1125255158.html

Главные события и заявления дня: 6 ноября

Главные события и заявления дня: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Главные события и заявления дня: 6 ноября

В Ялте произошли пожары сразу в двух местах. Крымский мост закроют на 12 часов. ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, одна ракета прилетела в дамбу. Херсон остался без... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T20:01

2022-11-06T20:01

2022-11-06T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте произошли пожары сразу в двух местах. Крымский мост закроют на 12 часов. ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, одна ракета прилетела в дамбу. Херсон остался без света из-за теракта. Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей, но говорит, что все под контролем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожары в ЯлтеВ субботу ночью в Ялте произошли два пожара. Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября.Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции. Причиной пожара могла стать небезопасная эксплуатация печки-буржуйки и авария электросети.Позднее поступило сообщение о еще одном возгорании — на пожаре в районе овощного рынка был обнаружен труп мужчины.Крымский мост закроют на 12 часовДвижение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ.Глава РК Сергей Аксенов предложил воспользоваться альтернативным маршрутом по территории новых субъектов России.ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и попали в дамбуВооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.Позднее местные власти сообщили что критические повреждения обнаружены не были.Херсон обесточен в результате терактаВ результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области.Один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.Киев готовится к эвакуацииБолее 3 млн жителей Киева власти планируют эвакуировать в случае полного отключения электроэнергии в городе. Такая информация опубликована в субботу в New York Times.При этом директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук уверяет, что власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая.А директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что отсутствие возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру страны зимой все таки поставит вопрос о необходимости эвакуации части населения Киева.

https://crimea.ria.ru/20221106/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-chetyrekh-napravleniyakh-1125252835.html

https://crimea.ria.ru/20221106/pogoda-v-krymu-na-nedelyu--prognoz-ot-fobos-1125253514.html

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главное за день, новости, общество