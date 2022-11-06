https://crimea.ria.ru/20221106/na-pozhare-v-yalte-obnaruzhen-trup-muzhchiny-1125251302.html

На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины

На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины - РИА Новости Крым, 06.11.2022

На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины

На пожаре в Ялте в районе овощного рынка обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T12:35

2022-11-06T12:35

2022-11-06T13:00

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.На пожаре в Ялте в районе овощного рынка обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщила мэр города Янина Павленко. В субботу ночью в Ялте произошли два пожара. Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции. Позднее поступило сообщение о еще одном возгорании. Источник РИА Новости Крым в правоохранительных органах рассказал, что возгорание произошло на территории мусорной площадки возле рынка. "Вчера в 23:50 поступило сообщение о возгорании на территории где расположены мусорные контейнеры в районе овощного рынка города Ялты на улице Киевская. Площадь пожара составила 50 кв. м. Было обнаружено тело мужчины", — сообщили в правоохранительных органах. По данным источника, личность погибшего еще устанавливается, но следов насильственной смерти не обнаружено.

https://crimea.ria.ru/20221106/kak-tushili-pozhar-na-ay-petri-likvidirovat-smogli-cherez-shest-chasov-1125250270.html

ялта

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ялта, происшествия