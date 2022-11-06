https://crimea.ria.ru/20221106/na-pozhare-v-yalte-obnaruzhen-trup-muzhchiny-1125251302.html
На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины
На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины - РИА Новости Крым, 06.11.2022
На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины
На пожаре в Ялте в районе овощного рынка обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T12:35
2022-11-06T12:35
2022-11-06T13:00
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.На пожаре в Ялте в районе овощного рынка обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщила мэр города Янина Павленко. В субботу ночью в Ялте произошли два пожара. Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции. Позднее поступило сообщение о еще одном возгорании. Источник РИА Новости Крым в правоохранительных органах рассказал, что возгорание произошло на территории мусорной площадки возле рынка. "Вчера в 23:50 поступило сообщение о возгорании на территории где расположены мусорные контейнеры в районе овощного рынка города Ялты на улице Киевская. Площадь пожара составила 50 кв. м. Было обнаружено тело мужчины", — сообщили в правоохранительных органах. По данным источника, личность погибшего еще устанавливается, но следов насильственной смерти не обнаружено.
https://crimea.ria.ru/20221106/kak-tushili-pozhar-na-ay-petri-likvidirovat-smogli-cherez-shest-chasov-1125250270.html
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ялта, происшествия
На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины
На пожаре возле овощного рынка Ялты обнаружен труп мужчины
12:35 06.11.2022 (обновлено: 13:00 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.На пожаре в Ялте в районе овощного рынка обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщила мэр города Янина Павленко.
В субботу ночью в Ялте произошли два пожара. Информация о пожаре на плато Ай-Петри
поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции. Позднее поступило сообщение о еще одном возгорании.
"Эта ночь была омрачена еще одним пожаром - на овощном рынке. Площадь - 50 квадратов. К сожалению, на месте обнаружено тело. Здесь также работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего", — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Источник РИА Новости Крым в правоохранительных органах рассказал, что возгорание произошло на территории мусорной площадки возле рынка.
"Вчера в 23:50 поступило сообщение о возгорании на территории где расположены мусорные контейнеры в районе овощного рынка города Ялты на улице Киевская. Площадь пожара составила 50 кв. м. Было обнаружено тело мужчины", — сообщили в правоохранительных органах.
По данным источника, личность погибшего еще устанавливается, но следов насильственной смерти не обнаружено.