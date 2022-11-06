https://crimea.ria.ru/20221106/kiev-gotovitsya-evakuirovat-bolee-3-mln-zhiteley--smi-1125250593.html

Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ

Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ

https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T10:51

2022-11-06T10:51

2022-11-06T10:51

украина

специальная военная операция рф на украине

общество

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https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей Киева власти планируют эвакуировать в случае полного отключения электроэнергии в городе. Такая информация опубликована в субботу в New York Times.Кроме того, согласно информации в статье, пока инженеры пытаются починить разрушенные электростанции не обладая необходимым оборудованием, в городе создаются 1000 отапливаемых укрытий, которые могут использоваться в качестве бункеров. Чтобы попытаться удержать сеть от полного отказа, национальная энергетическая компания продолжает вводить веерные отключения в семи регионах Украины."Ситуация уже настолько ужасна, 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено", — написали журналисты TNYT.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей.

https://crimea.ria.ru/20220514/klichko-anonsiroval-snos-v-kieve-40-pamyatnikov-svyazannykh-s-rossiey-1123232773.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, общество