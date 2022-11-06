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Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T10:51
2022-11-06T10:51
2022-11-06T10:51
украина
специальная военная операция рф на украине
общество
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https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей Киева власти планируют эвакуировать в случае полного отключения электроэнергии в городе. Такая информация опубликована в субботу в New York Times.Кроме того, согласно информации в статье, пока инженеры пытаются починить разрушенные электростанции не обладая необходимым оборудованием, в городе создаются 1000 отапливаемых укрытий, которые могут использоваться в качестве бункеров. Чтобы попытаться удержать сеть от полного отказа, национальная энергетическая компания продолжает вводить веерные отключения в семи регионах Украины."Ситуация уже настолько ужасна, 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено", — написали журналисты TNYT.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей.
https://crimea.ria.ru/20220514/klichko-anonsiroval-snos-v-kieve-40-pamyatnikov-svyazannykh-s-rossiey-1123232773.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
Киев готовит эвакуацию более 3 млн жителей из-за отключения энергии — СМИ