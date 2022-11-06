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Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T10:51
2022-11-06T10:51
украина
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https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей Киева власти планируют эвакуировать в случае полного отключения электроэнергии в городе. Такая информация опубликована в субботу в New York Times.Кроме того, согласно информации в статье, пока инженеры пытаются починить разрушенные электростанции не обладая необходимым оборудованием, в городе создаются 1000 отапливаемых укрытий, которые могут использоваться в качестве бункеров. Чтобы попытаться удержать сеть от полного отказа, национальная энергетическая компания продолжает вводить веерные отключения в семи регионах Украины."Ситуация уже настолько ужасна, 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено", — написали журналисты TNYT.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей.
https://crimea.ria.ru/20220514/klichko-anonsiroval-snos-v-kieve-40-pamyatnikov-svyazannykh-s-rossiey-1123232773.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ

Киев готовит эвакуацию более 3 млн жителей из-за отключения энергии — СМИ

10:51 06.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.htmlСИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Более 3 млн жителей Киева власти планируют эвакуировать в случае полного отключения электроэнергии в городе. Такая информация опубликована в субботу в New York Times.
"Официальные лица в украинской столице, Киеве, говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов оставшихся жителей города", — сказано в материале американского издания.
Кроме того, согласно информации в статье, пока инженеры пытаются починить разрушенные электростанции не обладая необходимым оборудованием, в городе создаются 1000 отапливаемых укрытий, которые могут использоваться в качестве бункеров. Чтобы попытаться удержать сеть от полного отказа, национальная энергетическая компания продолжает вводить веерные отключения в семи регионах Украины.
"Ситуация уже настолько ужасна, 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено", — написали журналисты TNYT.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей.
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