https://crimea.ria.ru/20221106/prichin-dlya-razgovorov-ob-evakuatsii-poka-net--vlasti-kieva-1125254340.html

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева - РИА Новости Крым, 06.11.2022

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева

Власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая. Об этом заявил директор департамента муниципальной РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T17:31

2022-11-06T17:31

2022-11-06T17:41

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая. Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук, пишет РИА Новости.Ранее газета New York Times со ссылкой на Романа Ткачука опубликовала материал, в котором говорилось о подготовке эвакуации трех млн жителей в случае полного отключения электроэнергии в городе.По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас."В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", — отметил Ткачук.При этом директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что отсутствие возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру страны зимой поставит вопрос о необходимости эвакуации части населения Киева.

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2022

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