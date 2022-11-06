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"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева
"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева - РИА Новости Крым, 06.11.2022
"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева
Власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая. Об этом заявил директор департамента муниципальной РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T17:31
2022-11-06T17:31
2022-11-06T17:41
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая. Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук, пишет РИА Новости.Ранее газета New York Times со ссылкой на Романа Ткачука опубликовала материал, в котором говорилось о подготовке эвакуации трех млн жителей в случае полного отключения электроэнергии в городе.По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас."В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", — отметил Ткачук.При этом директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что отсутствие возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру страны зимой поставит вопрос о необходимости эвакуации части населения Киева.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, общество
"Причин для разговоров об эвакуации пока нет" — власти Киева
Власти Киева заявили что не видят причин для эвакуации жителей на данный момент
17:31 06.11.2022 (обновлено: 17:41 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не видят причин говорить сейчас об эвакуации жителей из города, так как ситуация контролируемая. Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук, пишет РИА Новости.
Ранее газета New York Times со ссылкой на Романа Ткачука опубликовала материал, в котором говорилось о подготовке эвакуации трех млн жителей
в случае полного отключения электроэнергии в городе.
"В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", — цитирует Ткачука агентство.
По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас.
"В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", — отметил Ткачук.
При этом директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что отсутствие возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру страны зимой поставит вопрос о необходимости эвакуации части населения Киева.