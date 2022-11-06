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Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП
Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП
В результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T16:08
2022-11-06T16:22
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.
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херсонская область, происшествия
Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП

Причиной обесточивания Херсонщины стал теракт на линии электропередач

16:08 06.11.2022 (обновлено: 16:22 06.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.
"В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Без света остались более 10 населенных пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.
Лампочка
15:50
Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
Херсонская областьПроисшествия
 
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16:08Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП
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