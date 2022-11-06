https://crimea.ria.ru/20221106/stala-izvestna-prichina-obestochivaniya-khersonschiny-terakt-na-lep-1125253159.html

Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП

Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП

В результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T16:08

2022-11-06T16:08

2022-11-06T16:22

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В результате террористического акта на линии электропередач Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости.По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – областной центр город Херсон.

https://crimea.ria.ru/20221106/kherson-obestochen-prichiny-vyyasnyayutsya--khersonoblenergo-1125253021.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия