https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html

Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ

Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ

Движение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T13:03

2022-11-06T13:03

2022-11-06T13:08

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье сообщили в Минтрансе России. В министерстве попросили водителей не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно и следить за поступающий информацией.В свою очередь глава РК Сергей Аксенов предложил воспользоваться альтернативным маршрутом по территории новых субъектов России."Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на прошлой неделе Минтранс предупреждал о возможных перерывах в движении автомобилей по крымскому мосту из-за технологических работ.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221104/poezda-tavriya-pomenyali-raspisanie-iz-za-rabot-na-krymskom-mostu-1125236491.html

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт