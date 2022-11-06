Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html
Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
Движение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T13:03
2022-11-06T13:08
крымский мост
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012057_0:113:1620:1024_1920x0_80_0_0_37014258bd4a841c1826c471d1612a77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье сообщили в Минтрансе России. В министерстве попросили водителей не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно и следить за поступающий информацией.В свою очередь глава РК Сергей Аксенов предложил воспользоваться альтернативным маршрутом по территории новых субъектов России."Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на прошлой неделе Минтранс предупреждал о возможных перерывах в движении автомобилей по крымскому мосту из-за технологических работ.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221104/poezda-tavriya-pomenyali-raspisanie-iz-za-rabot-na-krymskom-mostu-1125236491.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012057_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d5e9e3ab2463c7ae5cb4b3022f689849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт
Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ

Минтранс РФ: Крымский мост будет закрыт на 12 часов из-за ремонта

13:03 06.11.2022 (обновлено: 13:08 06.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту будет ограничено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в воскресенье сообщили в Минтрансе России.
"8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве попросили водителей не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно и следить за поступающий информацией.
В свою очередь глава РК Сергей Аксенов предложил воспользоваться альтернативным маршрутом по территории новых субъектов России.
"Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на прошлой неделе Минтранс предупреждал о возможных перерывах в движении автомобилей по крымскому мосту из-за технологических работ.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Поезд на железнодорожном вокзале Феодосии
4 ноября, 14:47
Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
 
Крымский мостТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
13:24ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
13:03Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
12:45Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек
12:35На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины
12:22На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
11:51Власти озвучили подробности и возможные причины пожара на Ай-Петри
11:17Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:51Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
10:14Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности
09:52Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
09:46Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
09:17Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
08:31Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости
03:36Отказ от животной пищи: диетолог оценил пользу и вред
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
23:16На Ай-Петри сильный пожар: горит кафе
22:47ВСУ обстреляли ракетами Голую Пристань: два человека ранены
20:06Главные события и заявления дня: 5 ноября
Лента новостейМолния