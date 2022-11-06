https://crimea.ria.ru/20221106/vlasti-soobschili-o-sostoyanii-damby-kakhovskoy-ges-posle-popadaniya-rakety-1125252298.html
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:25
2022-11-06T14:25
2022-11-06T14:25
каховская гэс
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости.В воскресенье стало известно, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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каховская гэс, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
Власти рассказали о последствиях попадания ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС