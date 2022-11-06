https://crimea.ria.ru/20221106/vlasti-soobschili-o-sostoyanii-damby-kakhovskoy-ges-posle-popadaniya-rakety-1125252298.html

Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты

Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты

Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T14:25

2022-11-06T14:25

2022-11-06T14:25

каховская гэс

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122507799_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ffa28c1872c21470141cd4adf23033a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости.В воскресенье стало известно, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.

https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)