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Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:25
2022-11-06T14:25
каховская гэс
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости.В воскресенье стало известно, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
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каховская гэс, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты

Власти рассказали о последствиях попадания ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС

14:25 06.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШлюз на Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе
Шлюз на Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Попадание ракеты в шлюз дамбы Каховской ГЭС не причинило критических разрушений. Об этом сообщили местные власти, пишет РИА Новости.
В воскресенье стало известно, что вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее.
"Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла", — цитирует агентство представителя администрации Новой Каховки Руслана Агаева.
1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
13:24
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
Каховская ГЭСХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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